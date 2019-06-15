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İBB’den Babalar Günü’ne özel etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Babalar Günü”ne özel bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
İBB’den Babalar Günü’ne özel etkinlikler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, “Babalar Günü”ne özel bir dizi etkinlikler gerçekleştirecek.


Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri şehit babalarını, İBB Gençlik Meclisi Darülaceze sakinlerini ziyaret edecek. Spor İstanbul, ‘Babamın Karne Heyecanı’ sloganıyla babalara, çocuklarıyla birlikte buzda ücretsiz kayma imkanı sunacak. Ağaç ve Peyzaj AŞ’nin Bahçe Marketleri’nde yarın akşama kadar yüzde 15 indirim uygulanacak.



Şehit babaları ve darülazece sakinleri ziyaret edilecek


İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, “2019 Babalar Günü Programı” kapsamında şehit ailelerini ziyaret edecek. Şehit babalarıyla bir araya gelip, yetiştirdikleri kahraman evlatlarının aziz hatırasını yad edecek. Dualar edilip, hediye takdiminde bulunulacak. İBB Gençlik Meclisi, İBB Darülaceze sakinlerini ziyaret edecek. Gençler, büyüklerle birlikte vakit geçirip, bu anlamlı günde onları yalnız bırakmayacak. Çiçek ve çeşitli hediye takdim edecekler.



Karneyi getir, babanla birlikte buzda kay


İBB iştiraki Spor İstanbul, Silivrikapı Buz Pisti’nde “Karneni Getir Buzda Kay Babalar Günü” özel programı düzenleyecek. ‘Babamın Karne Heyecanı’ sloganıyla düzenlenecek etkinlikte, çocuklar karnesini göstererek babalarıyla birlikte buzda ücretsiz kayma imkanı bulacak. Tüm Bahçe Market Ürünlerinde, yarın akşama kadar Babalar Günü’ne Özel yüzde 15 indirim uygulanacak.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
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