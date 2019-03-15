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İBB’den Akseki’deki okullara bilgisayar ve kitap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki’de bulunan okullara bilgisayar ve kitap hediye edildi.

15 Mart 2019 Cuma 11:24
İBB’den Akseki’deki okullara bilgisayar ve kitap

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki’de bulunan okullara bilgisayar ve kitap hediye edildi.


Bilgisayar ve kitap dağıtımı için Cevizli Kaya Özen Çok Programlı Lise,İmam Hatip Oktaokulu ve Cevizli İlkokulunda tören düzenlendi. Törene Cumhur İttifakı AK Parti Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri veöğretmenler katıldı.


Cumhurittifakı AK Parti Akseki Belediye Başkan adayı İbrahim Özkan, yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Özel Kalem Müdürlüğü tarafından Akseki’de bulunan okullara dağıtılmak üzere 10 adet bilgisayar, 2 adet çok fonksiyonlu fotokopi makinesi, 10 adet projeksiyon ve 5 bin adet okuma kitabı gönderildiğini söyleyerek İstanbul Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:24
  1. kitap

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