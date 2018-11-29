İBB'den Abdülhamid Han inceliği! Tramvay yoluna ses emici sistem yerleştirildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdülhamid Han'ın türbesinin bulunduğu Çemberlitaş'tan geçen tramvay yoluna kırmızı ışıklı şerit ses emici amort sistemi yerleştirdi.29 Kasım 2018 Perşembe 13:57
Abdülhamid Hân, Peygamber âşığı müʼminlerin, O Âlemler Sultânıʼnın nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul’dan Medîne-i Münevvere’ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştı.
Efendimiz rahatsız olmasın diye raylara keçe döşetti
Peygamber aşığı Abdülhamid tren yolunu Efendimiz’in rûhâniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadrâ’dan yaklaşık 2 km uzağa yaptırmış ve Medîne içerisinde bulunan bütün raylar, üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe döşetmişti.
İBB aynı hassasiyeti Abdülhamid için gösterdi
Yıllar önce Abdülhamid Han'ın yaptığı inceliği bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İBB tarafından Abdülhamid Han'ın türbesinin olduğu Çemberlitaş'tan geçen T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının o bölgedeki tramvay yoluna kırmızı ışıklı şerit ses emici amort sistemi yerleştirildi.
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