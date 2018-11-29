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İBB'den Abdülhamid Han inceliği! Tramvay yoluna ses emici sistem yerleştirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdülhamid Han'ın türbesinin bulunduğu Çemberlitaş'tan geçen tramvay yoluna kırmızı ışıklı şerit ses emici amort sistemi yerleştirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:57
İBB'den Abdülhamid Han inceliği! Tramvay yoluna ses emici sistem yerleştirildi

Abdülhamid Hân, Peygamber âşığı müʼminlerin, O Âlemler Sultânıʼnın nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul’dan Medîne-i Münevvere’ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştı.

Efendimiz rahatsız olmasın diye raylara keçe döşetti

Peygamber aşığı Abdülhamid tren yolunu Efendimiz’in rûhâniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadrâ’dan yaklaşık 2 km uzağa yaptırmış ve Medîne içerisinde bulunan bütün raylar, üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe döşetmişti.

İBB aynı hassasiyeti Abdülhamid için gösterdi

Yıllar önce Abdülhamid Han'ın yaptığı inceliği bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İBB tarafından Abdülhamid Han'ın türbesinin olduğu Çemberlitaş'tan geçen T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının o bölgedeki tramvay yoluna kırmızı ışıklı şerit ses emici amort sistemi yerleştirildi.


Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:57
  1. İstanbul
  2. istanbul büyükşehir belediyesi
  3. T1 Kabataş-Bağcılar
  4. tramvay yoluna ses emici

YORUM YAZ

  • Fehmi YILDIRIMFehmi YILDIRIM10 dk önce
    Ne ekersen onu biçersin.Medine Tren İstasyonuʼnu Efendimiz’in ruhaniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadra’dan yaklaşık 2 km. uzağa yaptırmış ve Medine içerisinde bulunan bütün raylar, üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe ile kaplatmış olan birPadişah'a da İstanbul Büyük Şehir Belediyesi gereken hürmeti göstermiş. Teşekkürler İBB.
  • cengiz akcengiz ak18 dk önce
    ALLAH SEBEP OLANDAN RAZI OLSUN ince davranış
  • bozerenbozeren19 dk önce
    devam.. bu olayın belediye bütçesine maliyeti ne kadardır? yap işlet devret gibi bir yöntem mi bulunmuştur? bence yapılan israfa dini- tarihi bir bahane bulma gayretidir meselenin abdülhamid'le ilişkilendirilmesi.
  • bozerenbozeren22 dk önce
    Abdülhamid'in güya peygamberimize saygı olarak yaptırdığı iddia edilen bu şey gerçekten olmuş mudur? böyle bir şeyin dinen geçerliliği var mıdır? hadi o zamanın mentalitesinde böyle bir şey yaptılar.. aradan 110 yıl geçtikten sonra bile mantıklılık yönünde hiç bir gelişme gösterememiş olmamız üzücü değil midir? peygamberimize, din büyüklerimize ve tarihteki büyük adamlara saygı göstermenin yolu rayların altına keçe döşetmekle mi olur??
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