İBB'den Abdülhamid Han inceliği! Tramvay yoluna ses emici sistem yerleştirildi

Abdülhamid Hân, Peygamber âşığı müʼminlerin, O Âlemler Sultânıʼnın nurlu eşiğine yüz sürerek muhabbetlerini arz edebilmelerini kolaylaştırmak için İstanbul’dan Medîne-i Münevvere’ye uzanan bir tren yolu yaptırmıştı.

Efendimiz rahatsız olmasın diye raylara keçe döşetti

Peygamber aşığı Abdülhamid tren yolunu Efendimiz’in rûhâniyetini rahatsız etmemek düşüncesiyle Kubbe-i Hadrâ’dan yaklaşık 2 km uzağa yaptırmış ve Medîne içerisinde bulunan bütün raylar, üzerinden vagonlar geçtikçe gürültü çıkarmasınlar diye keçe döşetmişti.

İBB aynı hassasiyeti Abdülhamid için gösterdi

Yıllar önce Abdülhamid Han'ın yaptığı inceliği bu sefer İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptı. İBB tarafından Abdülhamid Han'ın türbesinin olduğu Çemberlitaş'tan geçen T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattının o bölgedeki tramvay yoluna kırmızı ışıklı şerit ses emici amort sistemi yerleştirildi.





