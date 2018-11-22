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İBB'den 5 bin öğretmene 'Öğretmenler Günü' hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 39 ilçede görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmene hediye verecek.

22 Kasım 2018 Perşembe 13:57
İBB'den 5 bin öğretmene 'Öğretmenler Günü' hediyesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 39 ilçede görev yapan yaklaşık 5 bin öğretmene hediye verecek.

Hediye seti takdim edildi

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevlileri, Bahçelievler'de bulunan Emlak Konut İlkokulu öğretmenlerine İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın selam ve tebriklerini ileterek, Öğretmenler Günü'ne özel ajanda ve kalemden oluşan hediye seti verdi.

Emlak Konut İlkokulu Sınıf Öğretmeni Meryem Delier, öğretmenlerin, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, toplumun sürekli önünde yürüyen gönül eri olduğunu söyledi.

Öğretmenlerin dünyanın en eski ve zor mesleğini icra ettiklerini vurgulayan Delier, "Bu bilinçle, gururla daima toplumumuza yeni nesiller yetiştirme, çalışma azmi ve şerefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına bu güzel günde aramızda oldukları, bizi unutmadıkları için ayrıca çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 13:57
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. Öğretmen Gübü
  3. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü

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