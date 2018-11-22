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İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor eğitimi

22 Kasım 2018 Perşembe 11:05
İBB'den 15 bin öğrenciye ücretsiz spor eğitimi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış spor okulu sezonunun başladığını belirterek, 15 bin öğrenciye ücretsiz spor eğitimi vereceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, İBB'nin okul bahçelerine yaptığı spor salonlarının yıl boyunca öğrencilere ve bulunduğu bölgedeki vatandaşlara hizmet verdiği kaydedilerek, yaz spor okulunun sona ermesi ile okul salonlarında kış spor okulu sezonunun başladığı ifade edildi.

Açıklamada, 214 okul bahçesine yapılan spor salonlarında yılda 2,5 milyon kişiye kesintisiz spor eğitimi verildiği vurgulanarak, kış spor okullarının 32 ilçede 131 okulda ücretsiz olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hafta içi okul saatleri dışında, hafta sonu ise öğlene kadar 6-15 yaş arası çocukların atletizm, futsal, okçuluk, tenis gibi 23 branşta 209 uzman eğitmen eşliğinde eğitim gördüğü bildirilen açıklamada, vatandaşların spor.istanbul adresinden ya da ALO 153’ü arayarak bilgi alabileceği de kaydedildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:05
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