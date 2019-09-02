İBB’deki işçi kıyımından HDP’yi ziyaret eden İBB başkanına!!

Emre Eren

Malumunuz tatilci Ekrem Bey, seçimi kazandığı gün, kimse işinden çıkartılmayacak dedikten sonra İBB’de işçi kıyımı her geçen gün derinleşiyor.. Yahu bu nasıl bir ikiyüzlülüktür, bu nasıl bir mantıktır; İBB’de işçiler eylem yaparken, senin Diyarbakır’da HDP’yi ziyaret etmenin anlamı nedir? Bu nasıl bir anlayıştır. Bu nasıl bir kafadır ki, Ahmet Türk’ü ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret ediyorsun.. Allah aşkına bunu biri bana izah etsin.. Siz devletin karşısında İBB başkanlığımı yapacaksınız? Kime neyi ispat etmeye kalkışıyorsunuz?!? PKK’ya terör yataklığı yapan bir şahsı İBB başkanı olarak hem de 30 Ağustos Zafer bayramı sonrası hangi akla hizmetle ziyaret edersiniz ve İBB’deki işçi kıyımına neden candaş medya kördür.. Bunları unutmayın eyyyy Ekrem İmamoğlu’na oy veren kardeşim....