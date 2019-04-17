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Seçim 2019 Sayfası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir saati belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreninin bugün saat 18.00'de yapılması bekleniyor.

17 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir saati belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gittiğini açıkladı.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından CHP'den bir çok yetkili isim benzer açıklamalarda bulunarak adliyeye gittiklerini bildirdiler.

Devir teslim töreni 18.00'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devir teslim töreninin bugün saat 18.00'de yapılması bekleniyor

İstanbuldaki seçim sonuçları

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

İstanbul Adliyesindeki İl Seçim Kuruluna gelen, CHP adına seçim işlerini takip eden avukat Mehmet Süleyman Türker, il seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanaklarını basın mensuplarıyla paylaştı.

Tutanağa göre, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için 4 milyon 169 bin 765, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için 4 milyon 156 bin 36 oy kullanıldı.

Ayrıca Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar 103 bin 364, Bağımsız Türkiye Partisi Adayı Selim Kotil 27 bin 87, Türkiye Komünist Partisi Adayı Zehra Güner Karaoğlu 10 bin 349, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel 15 bin 428, Demokrat Parti Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268, Demokratik Sol Parti Adayı Muammer Aydın da 30 bin 884 oy aldı.

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 16:34
  1. Canan Kaftancıoğlu
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul Adalet Sarayı
  4. Necdet Gökçınar
  5. Binali Yıldırım
  6. Selim Kotil
  7. Zehra Güner Karaoğlu
  8. Mustafa İlker Yücel
  9. Ersan Gökgöz
  10. Muammer Aydın

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