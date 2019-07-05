İBB Genel Sekreterliğine atanan isim belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliğine TÜPRAŞ eski Genel Müdürü Yavuz Erkut atanacağını açıklamıştı. İBB Genel Sekreterliğine Yavuz Erkut getirildi.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreterliği'ne Koç'un müdürünü atadı

İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak

İmamoğlu ne demişti?

Haber Global televizyonunun canlı yayınında katılan İmamoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı ve diğer işlemler var"

(Yavuz Erkut)