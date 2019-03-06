İBB Zemin İstanbul'da küçük mucitler ödüllendirildi

Finale kalan 20 proje için ödül töreni düzenlendi. “Otomatik Aşevi” projesiyle İlknur Yaylaz birinci, “Işıklı Araba Kapanı” projesiyle Zehra Kökçü ikinci, “Akıllı Kovan” projesiyle de Yunus Emre Kaya üçüncü oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Müdürlüğü tarafından; çocukları bilim ve teknoloji alanında düşünmeye ve üretmeye teşvik etmek, gizli kalmış yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak, hayalini kurdukları projeleri gerçekleştirecek uygun zemini sunmak amacıyla “Küçük Mucitler Zeminde Yarışıyor” yarışması düzenledi. “İhtiyaçlar, icatların anasıdır” temasıyla düzenlenen yarışmaya 5., 6., 7. ve 8. sınıflarda okuyan öğrenciler katıldı. İstanbul genelinden 400’ü aşkın proje başvurusu yapıldı. Sosyal ve sağlık projelerinden, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji sistemlerine kadar birçok farklı alanda özgün projeler yarışmada yer aldı. İBB’ye ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlardan oluşan jürinin incelemesi sonucu finale kalan 20 proje için Şişhane Metro İstasyonu’ndaki Zemin İstanbul’da ödül töreni düzenlendi. Törene; İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan, İffet Polat, Rumeysa Kadak ve Mücahit Arınç, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İBB AB İlişkileri Müdürü Kübra Bayraktar Şişman, finale kalan projelerin mucitleri ve davetliler katıldı.

ÖDÜL KAZANAN PROJELER



Birinci: “Otomatik Aşevi” projesi. İlknur Yaylaz (5. sınıf öğrencisi). Notebook bilgisayar ile ödüllendirildi.

Askıda Ekmek uygulamasının geliştirilmiş versiyonu olan “Otomatik Aşevi” projesiyle, ihtiyaç sahiplerinin otomatlardan ücretsiz yemek alabilmesi amaçlanıyor.

İkinci: “Işıklı Araba Kapanı” projesi. Zehra Kökçü (8. sınıf öğrencisi). Tablet ile ödüllendirildi.

Ters yöndeki araç kapanlarının araçlara verdiği zarardan hareketle, led ışıklı sistemle donatılmış “Işıklı Araba Kapanı” tasarladı. Böylece sürücülerin kapanı fark ederek trafik kazalarının ve maddi hasarların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Üçüncü: “Akıllı Kovan” projesi. Yunus Emre Kaya (6. sınıf öğrencisi). 3D Kalem ile ödüllendirildi.

Arıcılık yapan dedesinin sahip olduğu kovanlara eşek arılarının verdiği zararla üzerine bal arılarını ve kraliçe arıyı koruyan bir savunma sistemi geliştirdi. “Akıllı Kovan” projesiyle, kovanlara renk sensörü yerleştirilmesi, siyah renkli eşek arıları yaklaştığında kovan kapılarının otomatik olarak kapanmasını sağlıyor.

Ayrıca finale kalan 20 proje sahibine birer kitap ve bisiklet hediye edildi.

KÜÇÜK MUCİTLERE UZMAN VE TEKNİK EKİPMAN DESTEĞİ VERİLECEK



Finale kalan küçük mucitlere; projelerini geliştirme ve prototip oluşturma süreçlerinde İBB tarafından uzman ve teknik ekipman desteği verilecek. Projelerine patent almaları, yatırımcılarla buluşturulması noktasında da danışmanlık hizmeti sağlanacak.

BARAÇLI: “DEĞİŞİMİ, YENİLİĞİ VE GELİŞİMİ ÖN PLANDA TUTUYORUZ”



Ödül töreninde konuşan Baraçlı, “Bizler çocuklarımızın yaramaz olup olmadıklarına değil, yenilik yapıp yapmadığına bakmalıyız. Her çocuk kendi içinde bir hazine barındırır. Onu keşfetmek özellikle anne-babalara ve öğretmenlere düşüyor. Çocuklarımızın heyecanını öldürmeden hayallerini gerçekleştirebilecekleri ortamı biz İBB olarak hazırladık. Burada ekipmandan uzman eğitmenlere kadar birçok imkanı sunuyoruz. “İki günü birbirine eşit olan ziyandadır” anlayışıyla değişimi, yeniliği ve gelişimi ön planda tutuyoruz” dedi.

YAZICI: “ZEMİN İSTANBUL’U 12 BİN ÖĞRENCİMİZ ZİYARET ETTİ”



Zemin İstanbul sayesinde çocukların kendini gösterebilme imkanı bulduğunu söyleyen Yazıcı, “Zemin İstanbul’a bugüne kadar yaklaşık 12 bin öğrencimiz geldi. Yarının Türkiye’sinin bilişim, teknoloji ve inovasyon alanında yerli ve milli imkanlarla kalkınmasına bu zemin, önemli katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

ŞİŞMAN: “İNOVASYON VE TEKNOLOJİ BU ZEMİNDE HAYAT BULACAK”



Teknoloji ve inovasyonun bu zeminde hayat bulacağını söyleyen Şişman, “Zemin İstanbul; 6 yaş üstü çocuklarımıza teknolojiyi sevdiren, animasyon stüdyosu, deneyap atölyesi, deneyim merkeziyle vatandaşları sürece dahil eden, kuluçka merkeziyle de girişimcilere fırsatlar sunan bir merkezdir. Bu merkezi franchise modeliyle tüm Türkiye’ye yaygınlaştırmak için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz” açıklamasında bulundu.

BARAÇLI, YARIŞMANIN BİRİNCİSİNİ İBB’YE DAVET ETTİ



Ödül töreninin ardından küçük mucitler sergi alanında projelerini tanıttı. Katılımcılara; projelerini nasıl hazırladıklarını ve gelecekte nasıl geliştireceklerini anlattılar. Yarışmanın birincisi İlknur Yaylaz’ın projesini dinleyen İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, yardım severlerin İstanbulkart ile bağış yapabileceği, ihtiyaç sahiplerinin de ücretsiz yemek alabileceği “Otomatik Aşevi” projesini çok beğendi. Bu sistemin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunu görüşmek üzere Yaylaz’ı İBB’ye davet etti.