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İBB: “Yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır”

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının geçtiğimiz günlerde belediye binası önünde yaptığı açıklamaya, çalışanların yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı iddiası ortaya atıldı.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
İBB: “Yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır”

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının geçtiğimiz günlerde belediye binası önünde yaptığı açıklamaya, çalışanların yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı iddiası ortaya atıldı. İBB ise konuyla ilgili, “Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır” dedi.


Sosyal medyada Saraçhane’deki İBB binası önünde yapılan açıklamaya İBB çalışanlarının yönetim tarafından zorunlu olarak çağrıldığı iddiası ortaya atıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi konuyla ilgili sosyal medyada yayılan görsel ve iddialara yönelik açıklama yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Binlerce İBB çalışanının gönüllü olarak katıldığı çağrı ile ilgili İBB yönetiminin kesinlikle zorunlu bir daveti olmamıştır. Katılan tüm mesai arkadaşlarımız gönüllü olarak katılmıştır. Görseli paylaşılan mailde de çalışanların katılımının gönüllü olduğu belirtilmiştir. İlgili birimin yöneticisinin kendi inisiyatifi ile gönderdiği bu mail soruşturulmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:50
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