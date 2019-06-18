İBB yaz spor okulları başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından, 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları başlıyor. 15 spor tesisinde düzenlenecek yaz spor okullarında 15 branşta eğitimler verilecek. 1 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nın ön kayıtları yarın başlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından her yıl 7-12 yaş arası öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Spor Okulları kayıtları 19 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 10.00’da başlıyor. Spor ve eğlencenin bir arada olduğu etkinliklerde, bu yıl yaklaşık 5 bin çocuğun farklı spor branşları ile tanışması hedefleniyor.

15 spor branşında eğitim verilecek

Avrupa yakasında 8, Anadolu Yakası’nda 7 olmak üzere, İstanbul genelinde 15 spor tesisinde düzenlenecek Yaz Spor Okulları’nda, yüzme, atletizm, futbol, basketbol, voleybol, tenis gibi temel eğitimlerin yanı sıra buz pateni, badminton gibi farklı spor branşları ile toplam 15 branşta eğitim verilecek. Spor eğitimlerinin yanında el sanatları dersleri ve sosyal aktivitelerle dolu dolu bir yaz dönemi çocukları bekliyor olacak.

1994 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde düzenlenen Yaz Spor Okulları’ndan sadece geçtiğimiz yıl 3 bin 22 çocuk yararlanmıştı. Bu yıl düzenlenecek etkinliklerin yaklaşık 5 bin çocuğun katılımı ile gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Kayıtlar 19,24 Haziran’ arasında yapılacak

İBB Yaz Spor Okulları, 4’er hafta olmak üzere iki dönem şeklinde düzenlenecek. Yaz Spor Okulları’nın ilk dönemi 1-26 Temmuz, ikinci dönemi ise 29 Temmuz-29 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Kontenjanla sınırlı etkinliğe katılmak için 19-24 Haziran 2019 tarihleri arasında https://online.spor.istanbul/ web adresi üzerinden ön kayıt yaptırılabilecek. Web sitesinden detaylı bilgi edinilebilir.

Yaz spor okulu tesisleri ile şöyle: Bahçelievler Yüzme Havuzu, Halkalı Yüzme Havuzu - Halkalı Çamlık Spor Tesisi, Metin Oktay Spor Tesisi, Çekmeköy Spor Kompleksi

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi, Avcılar Spor Kompleksi, Tevfik Aydeniz Spor Tesisi - Yeşilpınar Yüzme Havuzu, Pendik Kurtköy Spor Kompleksi, Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi, Şile Spor Kompleksi, Beykoz Spor Kompleksi, Pendik Çamlık Spor Tesisi, Tuzla Kafkale Spor Kompleksi, Silivri Stad Spor Tesisi, Esenler Spor Kompleksi.