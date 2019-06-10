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İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı başlıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı

10-15 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katılacağı kampta; temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilkyardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda izcilik eğitimleri verilecek.

15 yılda 226 bin çocuk ve gence izcilik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı için kayıtlar başladı. Beykoz Kent Ormanı’ndaki alanda her yıl binlerce kişinin katıldığı kamp bu yıl 1 Temmuz’da başlayıp 8 Eylül’e kadar devam edecek. Kamp için ön kayıtlar ve detaylı bilgi ise izcilik.ibb.istanbul web adresinde yer alıyor.
İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampı’na İstanbul ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 10 – 15 yaş aralığındaki çocuklar katılıyor.



DOĞADA YAŞAMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Kampta, izci adaylarının ve izcilerin hayatının birçok alanında kullanabilecekleri eğitimler verilecek. Eğitimler aday ve deneyimli izciler için eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı programlarından oluşacak. Bu programlar temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile birlikte hafıza teknikleri, arama - kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiye ve yangına ilk müdahale gibi farklı konuları kapsayacak. Kampta izciler için yemek dağıtımı da yapılacak.



HEM EĞİTİCİ HEM ÖĞRETİCİ FAALİYETLER

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Yaz İzci Kampı'nda eğitimlerle birlikte izciler okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklar.



KAYIT İÇİN;
İBB Yaz İzci Kampı’na katılmak isteyenler www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan ‘kayıt’ bölümüne girişin ardından katılmak istedikleri kamp dönemini seçerek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıt sonrası izci adayları; veli izin belgesi, doktor onaylı sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraftan oluşan belgeleri aileleri ile birlikte kesin kayıt merkezlerine getirerek kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklar. Kesin kayıt merkezleri ve detaylı bilgiler izcilik.ibb.istanbul adresinden alınabiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 22:58
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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