0553 313 94 23

İBB yaz izci kampı kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı başlıyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
İBB yaz izci kampı kayıtları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her yaz döneminde düzenlediği İBB Yaz İzci Kampı başlıyor.10-15 yaş arası çocuk ve gençlerin ücretsiz olarak katılacağı kampta; temel ve ileri seviye izcilik eğitimleri, çadır kurma, ateş yakma, ilkyardım, telsiz ve haberleşme, çevre ve orman gibi konularda izcilik eğitimleri verilecek.


15 yılda 226 bin çocuk ve gence izcilik hizmeti veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı için kayıtlar başladı. Beykoz Kent Ormanı’ndaki alanda her yıl binlerce kişinin katıldığı kamp bu yıl 1 Temmuz’da başlayıp 8 Eylül’e kadar devam edecek. Kamp için ön kayıtlar ve detaylı bilgi ise izcilik.ibb.istanbul web adresinde yer alıyor. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Yaz İzci Kampı’na İstanbul ve Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından 10 - 15 yaş aralığındaki çocuklar katıla biliyor.


Doğada yaşama eğitimleri verilecek


Kampta, izci adaylarının ve izcilerin hayatının birçok alanında kullanabilecekleri eğitimler verilecek. Eğitimler aday ve deneyimli izciler için eğlenceli, öğretici ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayıcı programlarından oluşacak. Bu programlar temel ve ileri düzey izcilik eğitimleri ile birliktehafıza teknikleri, arama - kurtarma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, itfaiyeve yangına ilk müdahale gibi farklı konuları kapsayacak. Kampta izciler için yemek dağıtımı da yapılacak.


Hem eğitici hem öğretici faaliyetler


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yaz İzci Kampı’nda eğitimlerle birlikte izciler okçuluk, resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet, binicilik, pentatlon, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru, paintball, atıcılık, kano-kürek ve oryantiring gibi hem eğlenceli hem de öğretici faaliyetlere katılacaklar.


Kayıt için;


İBB Yaz İzci Kampı’na katılmak isteyenler www.ibb.istanbul ya da izcilik.ibb.istanbul adreslerinde bulunan ‘kayıt’bölümüne girişin ardından katılmak istedikleri kamp dönemini seçerek ön kayıt yaptırmaları gerekiyor. Ön kayıt sonrası izci adayları; veli izin belgesi, doktor onaylı sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık fotoğraftan oluşan belgeleri aileleri ile birlikte kesin kayıt merkezlerine getirerek kayıt işlemlerini tamamlamış olacaklar. Kesin kayıt merkezleri ve detaylı bilgiler izcilik.ibb.istanbul adresinden alınabiliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 14:25
  1. fotoğraf
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’ kararı
    1. Milletvekili Arık’a ‘zorla getirme’..
    2. Çocuklar bayramlıklarla mutlu oldu
    3. Düşen F-35 ile ilgili sürpriz gelişme
    4. YÖK Develi’deki Fakültelerin Öğrenci..
    5. İzlanda, Türkiye maçının..
    6. Finansal kesim dışı firmaların net..
    7. Diyarbakırspor hedef büyüttü
    8. Çocuklar tatilde spor yapacak
    9. Rektör Çomaklı, sporda derece elde..
    10. Amasya’da bayram trafiği bilançosu..
    11. Bilecik’te dün kontrol altına alınan..
    12. Lübnan’da binlerce kişi sahillerdeki..
    13. Okulu bıraktı, okumayı bırakmadı
    14. İnanılmaz kurtuluş
    15. Bartın'da yangın paniği!
    16. Tokat’ta uyuşturucu operasyonu: 3..
    17. Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya..
    18. KKKA havadan bulaştı
    19. DÜZELTME - "Sinan Özkök, Nissan..
    20. Mardin’de ekili tarlada yangın
    21. Kütahyalı sanatçıların Almanya..
    22. TOKİ konutlarının hak sahipleri..
    23. İzlandalı Gunnarsson'dan skandal..
    24. Diyarbakır’da anız yangınları hayatı..
    25. İyilik hareketi 151 yaşında
    26. Koçarlı MYO öğrencilerinden miniklere..
    27. Rumlardan Fatih gemisi mürettabatına..
    28. Ağaoğlu: İzlanda maçı Trabzon'da..
    29. Tekirdağ'da korkunç kaza! 1 ölü, 2..
    30. Rektör Turgut, Türkiye A Milli Futbol..
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Hezimeti hazmedemeyen Macron ve Le Pen çıldırdı! "Türkiye'ye ceza verilmeli"
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."