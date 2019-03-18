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İBB: “Yangına dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile müdahale ediliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, ’’Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir’’ denildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:05
İBB: “Yangına dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile müdahale ediliyor”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, ’’Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir’’ denildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Arnavutköy’de sabaha saatlerinde başlayan fabrika yangınına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Açıklamada, yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe ilçelerinden 173 personelin 73 araçla müdahale ettiği aktarıldı.


Fabrikadaki kimyasal maddelerin patlamasına değinilen açıklamada, “Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekipleri dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:05
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