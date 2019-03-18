İBB: “Yangına dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile müdahale ediliyor” İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, ’’Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir’’ denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Arnavutköy’deki fabrika yangınına ilişkin yapılan açıklamada, ’’Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekiplerinin dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir’’ denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Arnavutköy’de sabaha saatlerinde başlayan fabrika yangınına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, yangına Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Sultangazi, Fatih, Şişli, Sultangazi, Bakırköy, Kıraç, Kartal, Tuzla, Kadıköy, Seyrantepe ilçelerinden 173 personelin 73 araçla müdahale ettiği aktarıldı.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin patlamasına değinilen açıklamada, “Fabrika içerisinde yangından dolayı patlamalar meydana geldiği için itfaiye ekipleri dışarıdan robot araçlar ve köpük su kuleleri ile yangına müdahaleleri devam etmektedir” denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.