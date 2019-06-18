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İBB, Toplu taşıma sübvanse oranlarını arttırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı birinci toplantısında, ücret entegrasyonuna dahil Deniz Toplu Ulaşım Araçlarına, Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. otobüslerine ödenen sübvanse miktarının arttırılmasına karar verildi. AK Parti grubunun İBB Meclisi’ne sunduğu teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

18 Haziran 2019 Salı 16:52
İBB, Toplu taşıma sübvanse oranlarını arttırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Haziran ayı toplantısı bugün gerçekleştirildi. İBB Meclisi, AK Parti grubunun teklifiyle "sübvanse" (Destek) oranlarını arttırma kararı aldı. Alınan karar ile, ücret entegrasyonuna dahil Deniz Toplu Ulaşım Araçlarına (Şehir Hatları hariç), Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. otobüslerine ödenen sübvanse miktarları arttırıldı. AK Parti grubunun İBB Meclisi’ne sunduğu teklif, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Böylelikle özel taşımacılık yapan esnaf indirimli ve ücretsiz her yolcunun tek geçişi için 22,5 kuruşluk bir zam almış olacak.

Meclis gündemine gelen raporda; "Maliyet karşılama oranlarına denk gelen rakamların, personel, amortisman ve diğer sabit ve değişken giderlerin arması dolayısıyla taşımacılık yapan operatörlerin de maliyetlerinde artış olduğundan, ücret entegrasyonuna dahil Deniz Toplu Ulaşım Araçlarına (Şehir Hatları hariç), Özel Halk Otobüsleri ve İstanbul Otobüs A.Ş. otobüslerine ödenen sübvanse miktarının arttırılması hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi.

-YENİ SÜBVANSE ORANLARI-

Raporda ulaşım faaliyetinde bulunan otobüslerin maliyet karşılama oranlarına göre dört gruba ayrıldığı belirtilerek; 
- Maliyet karşılama oranları %70 ve altında olan araçlar için geçiş başına 92,5 kuruş,
- Maliyet karşılama oranları %70 ve %80 arasında olan araçlar için geçiş başına 87,5 kuruş,
- Maliyet karşılama oranları %70 ve %90 arasında olan araçlar için geçiş başına 82,5 kuruş,
- Maliyet karşılama oranı %90 ve üzerinde olan araçlar için geçiş başına 77,5 kuruş,  şeklinde ödeme yapılmasına karar verildi.

Rapor ile ilgili olarak, AK Parti İBB Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş ve CHP İBB Grup Sözcüsü Tarık Balyalı görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmaların ardından İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ raporu oylamaya sundu. Rapor meclis üyelerinin oy birliğiyle rapor kabul edildi. Maliyetlerine göre sınıflandırılan araçlar için 30 Haziran'dan geçerli olmak üzere her bir geçiş için sübvansiyon oranlarına 22.5 kuruşluk zam yapılmış oldu. Bu durum 31 Aralık’a kadar devam edecek.

-GÜMÜŞDAĞ BAŞARILAR DİLEDİ-

Meclis oturumunun ardından kısa bir konuşma yapan İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, “23 Haziran’daki İBB Başkanlık Seçiminin ardından meclisimizin ilk oturumunu Temmuz ayında yapılacak. İBB Başkan Adayları Sayın Binali Yıldırım Beyefendiye ve Ekrem İmamoğlu Beyefendiye başarılar diliyorum. İstanbulumuz ve ülkemiz için hayırlı bir netice olmasını temenni ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 16:52
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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