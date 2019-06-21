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İBB sporcuları Avrupa Oyunları’nda 20 sporcu ile milli formayı terletecek

Belarus’ta bu yıl ikincisi düzenlenecek ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’na direkt kota verecek olan Avrupa Oyunları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden güreş, karate, judo, badminton ve okçuluk dallarında 20 sporcu milli forma ile madalya mücadelesi verecek.

21 Haziran 2019 Cuma 14:55
İBB sporcuları Avrupa Oyunları’nda 20 sporcu ile milli formayı terletecek

Belarus’ta bu yıl ikincisi düzenlenecek ve Tokyo 2020 Olimpiyatları’na direkt kota verecek olan Avrupa Oyunları’nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden güreş, karate, judo, badminton ve okçuluk dallarında 20 sporcu milli forma ile madalya mücadelesi verecek.


Belarus’un Minsk kentinde 21 - 30 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2’inci Avrupa Oyunları’nda Türkiye’yi 14 spor dalında 111 sporcu temsil edecek. Mücadele edecek 111 milli sporcu arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden 20 sporcu yer alıyor. İstanbul BBSK’lı sporcular; güreş, karate, judo, badminton ve okçuluk olmak üzere 5 branşta madalya için yarışacak.


50 ülkeden 4 binin üzerinde sporcunun yarışacağı oyunlarda 200 madalya için ter dökecek. Milli sporcularımız güreş, karate, judo, badminton, okçuluk, atıcılık, atletizm, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, kano, masa tenisi ve sambo dallarında mücadele edecek.


Oyunlar, Tokyo 2020 Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme yarışması anlamı taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı sağlayacak. Minsk 2019; okçuluk, atıcılık ve masa tenisinde Tokyo 2020 Olimpiyatları’na direkt kota verecek; badminton, erkekler boks ve judo dalları için ise Avrupa Şampiyonası özelliği taşıyacak.


2. Avrupa Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek İstanbul BBSK sporcuları;


JUDO


Mihraç Akkuş 60 KG


Mikail Özerler 90 KG


Vedat Albayrak 81 KG


Sinan Sandal 66 KG


Murat Bektaş 73 KG


KARATE


Meltem Hocaoğlu +68 KG


Alparslan Yamanoğlu +84 KG


Serap Özçelik Arapoğlu 50 KG


Merve Çoban 61 KG


Burak Uygur 67 KG


Erman Eltemur 75 KG


Uğur Aktaş 84 KG


Ali Sofuoğlu - Kata


GÜREŞ


Cenk İldem 97 KG (GR)


Metehan Başar 87 KG (GR)


Yunus Emre Başar 77 KG (GR)


Fatih Erdin 86 KG (S)


BADMİNTON


Neslihat Yiğit - Tek Kadınlar


Emre Lale - Tek Erkekler


OKÇULUK


Yeşim Bostan - Makaralı Yay

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:55
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