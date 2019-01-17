İBB sosyal projelerle toplumsal bağları güçlendiriyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü, geliştirdiği ve desteklediği sosyal sorumluluk projeleri ile genç ve yaşlı nüfus arasında köprüler kuruyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Sağlık Daire Başkanlığı Darülaceze Müdürlüğü, sakinlerinin sosyal hayata adaptasyonlarına katkı sağlamak, toplumsal hafızayı canlı tutmak, nesiller arası kültür aktarımına destek olmak ve yaşlı vatandaşlara aile sıcaklığı yaşatmak amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyor.

Aile sıcaklığı yaşatmak amacıyla belediye, 2014 yılından beri yaklaşık 2 bin gönüllü ve 135 bin ziyaretçiyi Darülaceze Yaşlı ve Bakım Evinde kalan yaşlılarla buluşturdu.

Üniversiteler, ortaöğretim kurumları, liseler, sivil toplum kuruluşları, özel kurumlar ve bireysel gönüllülük dahilinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile sosyal bağları güçlenirken, birbirinden farklı yaşam deneyimlerine sahip olan yaşlılar, hayata dair rehber sayılacak birikim ve öğütlerin de yeni nesle aktarılmasına katkı sağlıyor.

- Sanatsal etkinlikler organize ediliyor

Gönüllülük projeleri kapsamında gerçekleştirilen ziyaret ve çalışmalar neticesinde gönüllü vatandaşlara ve Darülaceze sakinlerine geniş yelpazede pek çok sosyal aktivite imkanı tanınıyor.

Etkinlikler kapsamında Darülaceze sakinleriyle sohbetler gerçekleştiriliyor, çeşitli turnuvalar düzenleniyor, kitap, dergi ve gazete okunuyor, özel gruplar halinde müzik dinletilerine yer veriliyor.

Sanatsal yönleri güçlü olan sakinlere yönelik resim, ahşap boyama etkinlikler organize ediliyor ve planlanan gönüllülük çalışmalarına göre bu aktiviteler çeşitlendirilebiliyor.

- Gönüllülere toplumsal alanda etkin rol alma özelliği kazandırıyor

Yaşlılık ve toplumsal yaşamda bireyciliğe dair bir ünlem işareti de sağlayan gönüllülük projeleri, sosyal farkındalığı güçlendirdiği gibi gönüllü olan bireylere hoşgörü, sevgi, saygı, öz güven ve toplumsal alanda etkin rol alma gibi özellikler kazandırıyor.

Öte yandan Darülaceze Müdürlüğü'nün onayıyla gönüllüler, yaşlıları ev ortamlarında veya farklı mekanlarda misafir ederek, sosyal rehabilitasyonlarına katkı sağlıyor.



Belediyenin Sağlık Daire Başkanlığı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Gönüllülük Birimi tarafından organize edilen ve hayata geçirilen gönüllülük çalışmaları sonucunda "Kapımız Açık Kalbimiz de" adlı projesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından "Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulamaları" dalında 100 proje arasında Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.