İBB son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz hayvanı tedavi etti

İstanbul genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına sevgi elini uzatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 1 yılda 139 bin 910 hayvana muayene, tedavi ve bakım hizmeti verdi. 32 bin 435 hayvan mikroçip uygulamasıyla kayıt altına alınırken, 821 hayvan sıcak yuvaya kavuştu. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına son 1 yılda 199 farklı besleme noktasında 149 ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Kent genelindeki 6 farklı hayvan bakımevinin yanı sıra Vetbüs ve Vetkabin gibi mobil araçlarla da sevgi eli sokaklara kadar ulaştırılıyor. Şehrin ücra noktalarında yaşayan, özellikle kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor.







Mobil araçlarla yerinde tedavi hizmeti

İBB Muhtarlıklar Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriyor. Dünyanın en büyük 2 sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 79’u veteriner hekim olmak üzere 384 personel görev yapıyor. Sokak hayvanlarına; aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti veriliyor. Ayrıca; 1 adet Vetbüs, 1 adet Vetkabin, 1 adet Motovet, 1 adet Çiftlik Nakil Aracı 29 adet (Minivan-Panelvan tipi) hayvan nakil aracı ile acil müdahale, sevk etme, yerinde tedavi gibi hizmetlerle sevgi elini sokaklara kadar ulaştırıyor.







821 hayvan sıcak yuvaya kavuştu

İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü; bakım evleri ve mobil araçlar dahil son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz hayvana muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi. Sokak hayvanlarına yönelik; 20 bin 108 kısırlaştırma, 40 bin 954 aşılama, 32 bin 435 mikroçip uygulaması, tedavisi tamamlanan 821 hayvana sahiplendirme işlemi yapıldı. Sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta gelişmesi amacıyla 13 bin 169 ilk öğretim öğrencisine eğitim verildi.







Vetbüs, sokak sokak şifa dağıtıyor

Sokak hayvanlarına yerinde mobil klinik hizmeti veren Vetbüs, 2018’de faaliyete başladı. 39 ilçede 126 kez hareket gerçekleştirdi. Bugüne kadar bin 479 aşılama, 171 tedavi, 28 sahiplendirme ve 31 mikroçip uygulaması olmak üzere bin 709 hayvanın bakımı yapıldı. 2016’da faaliyete geçen ve sokak hayvanlarına yerinde mobil klinik hizmeti veren Vetkabin ise 39 ilçede 115 kez hareket gerçekleştirdi. Vetkabin ile bin 784 aşılama, 274 tedavi, 12 sahiplendirme, 115 mikroçip uygulaması olmak üzere 2 bin 185 sahipsiz hayvana hizmet verildi.







Sokak hayvanlarına 149 ton kuru mama yardımı yapıldı

Sokak hayvanlarına yönelik muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildiği gibi beslenme yardımı da yapılıyor. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan şehrin ücra noktalarındaki hayvanlara besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor. Belirlenen 199 farklı noktaya ekipler tarafından ortalama 1 ton kuru mama bırakılıyor. Son 1 yılda sokak hayvanların beslenmesi için toplam 149 ton kuru mama dağıtıldı.