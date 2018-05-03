İBB Şişli'ye dev şehir parkı yapıyor

İSKİ Feriköy binalarındaki yıkımı başlatan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’da kişi başına düşen aktif yeşil alanın 12 metrekareyi geçtiğini belirterek, “WHO’nun 2010 yılına kadar belirlediği 10 metrekarelik hedefi geçtik. WHO’nun şu anki hedefi olan 15 metrekareye de önümüzdeki 10 yıldan önce ulaşmayı amaçlıyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul’un kalbine “Yeni Bir Kent Parkı” kazandırıyor. Şişli Feriköy’deki İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin metrekarelik alan “Şehir Parkı” olarak yeniden düzenleniyor.

Arazide bulunan İSKİ binalarının yıkımını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, basın mensuplarını İstanbul’daki yeşil alan ve çevre çalışmaları konusunda bilgilendirdi. Yıkım törenine İBB Bürokratları ve İSKİ yöneticilerinin yanı sıra muhtarlar, mahalle sakinleri ve yakındaki okulda okuyan öğrenciler de katıldı.

İSKİ’ye ait mevcut binaları yıkarak kent parkı yapmak için çalışma başlattıklarına dikkat çeken Başkan Mevlüt Uysal, bölgede okul ve otopark ihtiyacı olduğunu bildiğini belirterek, “Buradaki 20 bin metrekarelik arazide yer alan 7-8 tane İSKİ’ye ait binayı yıkarak 18 bin metrekaresini yeşil alan yapacağız. Okul isteyen minik öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz de geldi. Onlara da okul sözünü vereceğiz. 2 bin metrekaresine de okul, altına da otopark yapma sözü veriyoruz” diye konuştu.

Törene katılan öğrenci ve vatandaşlar, Başkan Uysal’ın bu sözünü alkışlayarak, “Feriköy sizinle gurur duyuyor” ve “Başkan Feriköy sizi çaya bekliyor” şeklinde tezahürat yaptı. Mevlüt Uysal, “Bir anlaşma yapalım. Okul bitsin, yeni okulda çay içelim” dedi.

Feriköy Şehir Parkı’nın Şişli ilçesine ve mahalleye hayırlı olmasını dileyen Uysal, şöyle konuştu; “ Bir ay içinde binaları yıkarak temizleyeceğiz. Arkasından da hızlı bir şekilde yeşil alan düzenlemişini yapıp yılsonuna kadar burayı mahalle halkının kullanımına sunacağız. Öğrencilerimiz, ‘Bizim okul ne olacak’ diyor. Okula da hızlı bir şekilde başlayıp bu dönem olmasa da önümüzdeki döneme okulu sizlere hazırlamış olacağız. Muhtarlarımız otopark ihtiyacını gündeme getirdi. Otoparkı yeşil alanı zora sokmadan, altını betonlaştırmadan çözüyoruz. Muhtarlarımıza mahallelerinin sorunlarını dile getirdikleri için teşekkür ediyorum. Bu yeşil alan için kendi arsasından fedakarlık eden İSKİ’mize canı gönülden teşekkür ediyorum. İSKİ binası buradan gidince hizmetlerde aksama olmayacak. Yolun karşısında bir İSKİ binası daha var. Hizmetlerde bir aksama olmayacak.”

İSTANBUL’DAKİ AKTİF YEŞİL ALAN 12 METREKARENİN ÜZERİNDE

Geçtiğimiz günlerde yurtdışındaki bir internet sitesinde çıkan bir haberde dünyadaki en yeşil şehirler sıralamasının yapıldığını ve bunun Türkiye’de de gündem olduğunu hatırlatan Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü;

“İstanbul 50 şehir arasında 49. sırada denildi. Haberde nüfusu 300-350 bin olan şehirleri esas alarak İstanbul ile kıyaslıyor. O şehirlerde 50 metreleri bulan yeşil alanlardan bahsedildiğinde haliyle İstanbul gerilere düşüyor. Bu doğru bir kıyaslama değil. İstanbul’u Türkiye’de de Bartın, Karabük ve Yalova gibi şehirlerle kıyaslarsak, o ilin çevresine, nüfusuna baktığımızda doğru bir kıyaslama olmaz. İstanbul eğer kıyaslanacaksa Roma, Atina ve Tokyo gibi tarihi büyük şehirlerle kıyaslanmalıdır. Roma’da kişi başına düşen aktif yeşil alan 10-12 metrekare, İstanbul ile aynı. Atina’da aktif yeşil alan 5 metre, ancak etraftaki ormanları da yeşil alana dahil ederek ancak 10 metrekareyi geçebiliyor. Tokyo’da ise aktif yeşil alan 7-8 metrekare. O zaman bizim İstanbul’umuza haksızlık etmemiz gerekiyor. İstanbul’da 1994yılından önce aktif yeşil alan miktarı 1,5 metrekare, 2004 yılında AK Parti iktidara geldiğinde 3,5 metrekareydi. Bizim şu anda ortalama aktif kişi başına düşen aktif yeşil alanımız 8,5 metrekare. Buna ilçe belediyelerinin yaptığı ve ormanlarda aktif kullanılan mesire alanlarını da eklediğimizde aktif yeşil alan 12 metrekareyi geçiyor.”

İstanbul’un bu rakamlarla WHO’nun (Dünya Sağlık Örgütü) 2010 yılına kadar şehirler için koyduğu kişi başına 10 metrekarelik yeşil alan hedefini geçtiğine dikkat çeken Uysal, “WHO, 2010 yılında şehirlerdeki kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı hedefini yenileyerek 15 metrekareye çıkardı. Yeni hedefimiz, İstanbul’u önümüzdeki 10 yıl içerisinde, hatta daha önce dünya standardı olan 15 metrekareye ulaştırmak” şeklinde konuştu.

YEŞİL ALANLARI ARTTIRMAK İÇİN KAMU KULUŞLARIYLA İŞBİRLİĞİ YAPILIYOR

Şişli ve Fatih gibi ilçelerde eski yapılanmadan kaynaklı yeşil alan sıkıntısı olduğunun da altını çizen Uysal, “Bu sıkıntıları aşabilmek adına burada İSKİ binasını yıkarak yeşil alan yapıyoruz. Daha önce de Aksaray’daki İSKİ binasını yıkarak yeşil alan yapmaya başladık. Vatan Caddesi’ndeki özel mülkiyetli bir arsayı da kamulaştırarak şu anda yeşil alan yapıyoruz. Kamu kurumlarıyla görüşerek, İstanbul'da yeşil alanları artırmayı amaçlıyoruz. Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Tarım Bakanlığı'nın olduğu yeri oradan devralarak, yeşil alana dönüştürme çalışmasını tamamladık. Yine değerli bir alan olan Ataköy Baruthane alanını TOKİ’den devralarak orayı yeşil alanına dönüştürmek istiyoruz. Kısa zamanda İstanbul'da 15 metrekareyi yakalarız diye düşünürüz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Mevlüt Uysal, orman alanlarının yeşil alanlara dahil edilmemesi gerektiğini de ifade ederek, “Vatandaş gidip kullanabiliyorsa yeşil alana dahil etmek lazım. Dünyada orman alanları bazı yerler ediyor ama yeşil alana dahil etmemek gerekiyor. Yeşil alana devam dahil etmesi gereken, vatandaşın kullandığı alan olarak hesaplamak gerekiyor” diye konuştu.

DERE KENARLARI REKREASYON ALANI OLACAK

Dere kenarlarını rekreasyon alanına dönüştürecek yeni bir çalışma başlattıklarını anlatan Mevlüt Uysal, şunları kaydetti; “İSKİ olarak daha öncesinden dere koruma bantları vardı. Dere koruma bantları taşkın vb. olduğu zaman, sel baskınları olmasın, yağmur suları doğru bir şekilde vatandaşa zarar vermeden denize ulaşsın diye çalışma yapılırdı. Bu çalışmalarda 100-200 senelik, hatta 500 senelik afetler göz önüne alınarak hesaplama yapılıyor. Dedik ki, ‘100 sene de bir yağmur yağacak ve 2 saat orada çok büyük bir sel olacak. Onun için bir yer ayırıyoruz. Bunu gri betonla çevrili bir alana dönüştürmek yerine orayı rekreasyon olarak kullanılabilecek hale dönüştürelim.’ Yani ıslah edilmiş dere kenarlarında koruma bantları yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve mesire alanı olarak kullanılabilecek. İstanbul'da en dar, sıkıntılı bölgelerde dahil yeşil alan problemini çözmüş olacağız. Şu anda dere ıslahı yapılan yerlerde gri betonlu dere yatağını sadece sel ve yağmur döneminde su geçsin diye ayırıyoruz. Buralar havanın güzel olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın kullanabileceği alan haline dönüştüğü zaman, yeşil alan problemini ciddi oranda çözmüş olacağız.”

FERİKÖY KENT PARKI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un kalbine “Yeni Bir Kent Parkı” kazandırıyor. 185 milyon TL değerindeki İSKİ arazisi kent parkı oluyor. Şişli Feriköy'de İSKİ binalarının bulunduğu yaklaşık 20 bin m2'lik alandaki 7 bina boşaltıldı ve yıkımına başlandı. Binaların yıkım çalışmaları yaklaşık 20-25 gün sürecek. Alanın açılmasıyla beraber, 20 bin m2'lik alan ağaçlandırılarak kent parkı olarak İstanbul'a kazandırılacak.

Alanda bulunan 296 adet ağaç korunacak, bunlara ek olarak 380 adet ağaç daha dikilecek. Kent parkının içinde; 10 bin m2 çim alan olacak. Çim alanın yansıra; yürüyüş parkurları, gösteri havuzları ve tek katlı bir cafe de yer alacak. Park içerisinde yaklaşık 1000 m2'lik alan, konser ve etkinlik alanı olarak hizmet verecek. Ayrıca parkta, tamamı ahşap malzemeden üretilen çocuk oyun alanları da yer alacak.