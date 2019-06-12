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İBB sıfır atık yarışmasında çocuklar ödüllendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:24
İBB sıfır atık yarışmasında çocuklar ödüllendirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi. İl genelindeki ortaokul öğrencileri düzeyinde yapılan yarışmada dereceye girenler, Maltepe Sahili'nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Birinci seçilen ‘Geleceğimiz Atıkların Geri Dönüşümünde' konulu resim ve ‘Adımlarımız Çöpe Değil Geleceğe Bassın' sloganı bilbordlarda sergilenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Kontrol Daire Başkanlığı Atık Yönetim Müdürlüğü ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak ve sıfır atık hareketini yaygınlaştırmak amacıyla resim ve slogan yarışması düzenledi. Yarışmaya katılan öğrenciler arasında dereceye girenlere bugün ödülleri takdim edildi.

87 ESER FİNALE KALDI

İBB iştiraki İSTAÇ'ın da destek verdiği yarışmaya İstanbul genelinde ortaokul düzeyindeki öğrenciler katıldı. Her öğrenci sıfır atık temasıyla hazırladığı resim ve sloganları okul yönetimi aracılığıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'ne iletti. Burada yapılan ön elemeden geçen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderildi. İBB geri dönüşüm yetkilileri ve resim öğretmenlerinden oluşan jüri üyeleri ön elemeleri geçen 87 eseri inceledi. Jüri değerlendirmesi sonucunda resim ve slogan yarışması dalında ilk 3 belirlendi.

Resim Kategorisi;

1.​Ilgım Durmaz: Tuzla İbn-i Sina Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi
2.​İrem Dilara Bircan: Küçükçekmece Mustafa Pars Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi
3.​Caner Tiryaki: Zeytinburnu Şehit Kadir Cihan Karagözlü Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi 

Slogan Kategorisi:

1.​Beyza Alıcı: Arnavutköy TOKİ Taşoluk Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi
2.​Nisanur Aslankıran: Beyoğlu Cemal Artüz İmamhatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi
3.​Busenaz Özcan: Esenyurt Zübeyda Hanım Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi

İBB Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda yapılan ödül töreninde yarışmanın birincilerine bisiklet, ikincilerine paten, üçüncülerine oyun seti verildi. Birinci olan resim ve sloganlar; İstanbul genelinde bilbordlarda sergilenerek öğrenciler onurlandırılacak. Etkinliğe katılan öğrencilere çevre dostu bez çanta ve Türk Klasikleri'nden seçme kitaplar hediye edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 09:24
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