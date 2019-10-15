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İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevine son verdi

Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un, hayatını tiyatroya adamış oğlunu liyakatsiz buldular!.. İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevine son verdi. CHP'li belediye yönetimi, daha önce de Şehir Tiyatroları'yla ilgili tepki çeken adımlar atmıştı.

15 Ekim 2019 Salı 17:09
İBB, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur'un görevine son verdi

Sürekli liyakat çağrısı yapan, buna karşın eski askeri İETT'ye, eski gazeteciyi Ulaşım AŞ.'ye atayan, tanıdığı karı-kocayı belediyede müdür yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetim kademesi, şimdi de usta tiyatrocu Nejat Uygur'un, hayatını tiyatroya adamış oğlu Süha Uygur'u görevden aldı. Süha Uygur, 2015’ten beri Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapıyordu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Şehir Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne Ceyhun Ünlü’yü atamıştı.

Aynı zamanda İmamoğlu, Necip Fazıl’ın “Reis Bey”, İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar Gazale” ve Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” gibi eserlerinin Şehir Tiyatroları’ndan kaldırırken, Aziz Nesin’in eserinin perde almasını kararlaştırmıştı. Bu skandal karar, kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 17:09
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur
  2. Nejat Uygur

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