İBB Şehir Hatları’nda yüzleri güldüren toplu iş sözleşmesi imzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Şehir Hatları’nda yüzleri güldüren Toplu İş Sözleşmesi’nde imzalar atıldı. 2 yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle; gemi ve sahada çalışan personele, ortalama yüzde 28.04 oranında zam uygulandı.

İBB Şehir Hatları AŞ ile Türk-İş’e bağlı Türkiye Denizciler Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla noktalandı. Hıdiv Kasrı’nda düzenlenen imza törenine İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı İrfan Mete, Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası adına Genel Sekreter Av. Zekeriya Sancı, İBB Şehir Hatları çalışanları ve aileleri katıldı.

“Şehir Hatları dünyaya örnek olan bir şirketimiz”

Toplu İş Sözleşmesi imza töreninde konuşan İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Şehir Hatları Yüz yıla dayanan geçmişiyle bizim en önemli toplu ulaşım şirketlerimizden biri. Hizmet kalitesiyle de marka olmuş ve dünyaya da birçok örnek projeler üretmiş bir şirketimiz. Bizim için burada en önemli unsur sendikamızla beraber ortak noktaya varabilmekti. Allah ücretlerimizde bereketi ihsan etsin” dedi.

Şehir Hatları’nın gelişimi için her türlü desteği verdiklerini kaydeden Baraçlı sözlerini şöyle sürdürdü: “İstanbul her geçen gün turizmi canlanan bir şehir. Şehir Hatları’nın önemi de hızlı bir şekilde artıyor. Biz de bunu göz önünde bulundurarak hem filomuzla ilgili hem de çalışanlarımızla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Onların gelişimine de sürekli olarak destek veriyoruz. İstanbul’da 25 yıldır devam eden kesintisiz bir hizmet var. Bu anlayış ve heyecanla çalışmalarımızı aktif bir şekilde sürdüreceğiz. Önümüzdeki süreçte de İstanbul’a hizmet etmeyi Allah bizlere nasip etsin diyorum” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Eyyüp Karahan, “Güzel bir çalışma oldu. Hem İBB bütçesini düşünerek hem işçilerimizin düşünerek bir çalışma içerisinde olduk. Uyum içerisinde bir çalışma ortaya koyduk. Gayet güzel bir sonuç ortaya çıktı diye düşünüyorum. Bütün personelimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler, çalışanların yüzünü güldürmek için çok güzel bir çalışma yaptıklarını kaydederek, “168 yıllık bir şirketin temsilcileriyiz. 168 yıldır İstanbul’a hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Şehir Hatları olarak siz değerli çalışanlarımızın beklentilerini karşılayacak çok güzel bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaparken hem şirketinizde verdiğiniz emeğin karşılığı hem bu şirketin temsil ettiği manevi misyonun karşılanması hem de ücret dengesizliğini ortadan kaldırarak iş barışının sağlanmasını ön planda tuttuk. İnanıyoruz ki en iyisini ortaya koyduk hayırlı olsun” dedi.

Türkiye Denizcilik Sendikası Başkanı irfan Mete, “Böyle bir gecede hayırlı bir işe imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle çalışanlara sonra işyerine hayırlı olsun” diye konuştu.

İki yıllık sözleşme ile ücretlerde önemli oranda artış sağlandı

İki yıllık süreci kapsayan sözleşmeyle gemi ve sahada çalışan personele yüzde 28,04 oranında zam uygulandı. Böylece, personel ücretlerine önemli oranda artış sağlandı.

İmzalanan 2 yıl süreli sözleşme çerçevesinde; İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye bağlı gemi adamları ile iskele ve atölye personelini kapsayan sözleşme, 01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında geçerli olacak. İkinci yıl için çalışanların maaşlarına enflasyon oranında zam yansıtılacak.

Ulusal bayram ve dini bayramları da içeren özel günlerde fazla mesai oranı yüzde 50’den yüzde 100’e; gemi adamlarının fazla çalışma saat ücretleri ise yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkarıldı. Ücret dışındaki sosyal ödemeler için de artış sağlandı. Bu ödemeler de sözleşmenin 2. yılında enflasyon oranında artırılacak.