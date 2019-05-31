İBB Ramazan'ın coşkusunu ''Ezgi Gecesi'' ile taçlandırıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı’nda yarın Ezgi Gecesi düzenlenecek.

Teravih namazından sonra başlayacak özel etkinlikte Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleriyle İstanbulluların hayatına renk katıyor. Bu kapsamda yarın Yenikapı Ramazan Etkinlik Alanı’nda Ezgi Gecesi gerçekleştirilecek. BİRBİRİNDEN ÖZEL SANATÇILAR SAHNE ALACAK



Etkinlik, teravih namazından sonra saat 23.20 sularında başlayacak. Konserde sahne alacak olan sanatçılar, o dönemin toplumsal konuları işleyen ve bir döneme damgasını vurmuş olan sevilen ezgileri seslendirecek. Gecede; Abdülbaki Kömür, Aykut Kuşkaya, Eşref Ziya Terzi, Taner Yüncüoğlu, Hasan Sağındık, Hakan Aykut ve Ömer Karaoğlu sahne alacak. Nostaljik ezgilerle İstanbullular unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşayacak.

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