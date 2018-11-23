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İBB, Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğretmenleri unutmuyor. Beltur köşkleri ve sosyal tesislerde 23-24-25 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 20 indirim, Ağaç AŞ Bahçe Market’te yüzde 15 indirim uygulanacak. İBB Beyaz Masa ise 5 bin öğretmeni ziyaret ederek çiçek takdim edecek. 24 Kasım’da tüm öğretmenlere İSPARK ücretsiz olacak.

23 Kasım 2018 Cuma 17:14
İBB, Öğretmenler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutluyor. İBB’nin Hayat Boyu Öğrenme Merkezi İSMEK, 23 Kasım Cuma günü öğretmenlere ve idarecilere yemek organizasyonu düzenledi. 300 eğitimcinin konuk edildiği organizasyon sonrası öğretmenlere hediye takdimi yapıldı. İBB Gençlik Meclisi ise ‘İstanbul’a hoş geldin öğretmenim’ temasıyla İstanbul’a tayin olan ve yeni atanan 2 bin 500 öğretmenin katılımı ile 22 Kasım Perşembe günü yemek organizasyonu düzenledi. Yemek sonrası öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim edildi.

24 Kasım’da öğretmenlere İSPARK ücretsiz

İstanbul genelinde yaklaşık 500 noktada 100 bin araç kapasitesiyle açık, katlı ve yol üstü otoparklarıyla hizmet veren İSPARK, tüm öğretmenlere 24 Kasım Cumartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Beltur ve İBB Sosyal Tesisleri’nde yüzde 20 indirim

İBB iştiraki Beltur köşkleri ve İBB Sosyal Tesisler’de 23-24-25 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 20 indirim uygulanacak. Ayrıca sosyal tesisleri ziyaret eden öğretmenlere çiçek takdim edilecek.

Bahçe Market öğretmenleri bekliyor

İBB İştiraki Ağaç AŞ her yıl olduğu gibi bu yıl da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere özel indirim uyguluyor. Bahçeye dair her şeyin bulunduğu Bahçe Market’ten alışveriş yapan öğretmenlere yüzde 15 indirim uygulanacak.

İBB Beyaz Masa okulları ziyaret edecek

İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü Beyaz Masa ekipleri 39 ilçenin Milli Eğitim Müdürünü makamlarında ziyaret edecek, hediyeler takdim edecek. 39 ilçede bulunan yaklaşık 5 bin öğretmen de okullarda ziyaret edilerek öğretmenler gününe özel hediyeler verilecek.
İBB Çocuk Meclisi de 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde okulları ziyaret ederek 400 öğretmene karanfil verecek.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 17:14
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