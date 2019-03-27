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İBB gübre ve elektrik üretecek tesisin inşaatına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; yemek, sebze, meyve gibi organik atıkları işleyerek hem gübre hem de elektrik üretecek 'Biyometanizasyon Tesisi'nin inşaatına başladı. Yılda yaklaşık 50 bin ton organik atık işlenmesi bekleniyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 17:10
İBB gübre ve elektrik üretecek tesisin inşaatına başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık vizyonu kapsamında projelerine bir yenisini daha ekleyerek, İstanbul genelinde üniversiteler, hastaneler, lokantalar, oteller gibi yerlerden toplanacak organik atıkları işleyerek hem gübre hem de elektrik üretecek “Biyometanizasyon Tesisi” kuruyor. Eyüp Kısırmandıra’da inşa edilen tesiste yılda yaklaşık 50 bin ton organik atık işlenecek. Bu işlemden yılda yaklaşık 12 milyon kilowatt saat elektrik üretilerek milli ekonomiye 8 milyon lira katkı sağlanacak. Tesis 2020 yılında faaliyete başlayacak.

8 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor

Yılda yaklaşık 50 bin ton organik atık işlenecek tesiste, atıklardan fermantasyon yöntemiyle biyogaz elde edilecek. Elde edilen biyogaz temizlenerek kojenerasyon ünitelerinde elektrik ve ısı enerjisine dönüştürülecek. Bu işlemden yılda 12 milyon kilowatt saat enerji üretilerek milli ekonomiye yıllık yaklaşık 8 milyon lira katkı sağlayacak.

264 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan

Atıklardan enerji elde edilmesinin yanı sıra gübre de üretilecek. Yılda 50 bin ton atığın işlenmesinden 15 bin ton katı gübre elde edilecek. Besleyici değeri yüksek olan bu gübreler; park, bahçe ve rekreasyon alanlarında değerlendirilebileceği gibi tarım arazilerinde de kullanılabilecek. Tüm bu geri dönüşüm işlemlerinin çevreye de önemli katkısı olacak. Atmosfere karbon salımı önlenerek 264 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın çevreye katkısına denk fayda sağlanacak.

2020 yılında tamamlanması planlanıyor

Tesisin inşasında kullanılan malzemelerin seçiminde yerli ve milli üretim olmasına özen gösteriliyor. Bu kapsamda tesisteki tüm çelik tanklar yerli üretim olacak. Ön işlem ekipmanlarının yüzde 70’i yerli malzemeden tedarik edilecek. Tesisin genelinde ise toplam yerlilik oranı yüzde 48 olacak. Projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 17:10
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