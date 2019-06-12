İBB, Milli Takım'a destek için Galata Kulesi'ni kırmızı-beyaza boyadı 11 Haziran 2019 Salı Galata Kulesi, A Milli Futbol Takım'a destek olmak için saat 21:00'de kırmızı-beyaza boyandı.

İBB'den "Bu akşamki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımıza destek olmak için İstanbul'un simgelerini kırımızı-beyaza bürüyoruz." açıklaması yapıldı.



11 Haziran 2019 Salı (bugün), Bereketzade Mahallesi, Galata Kulesi Sk., Beyoğlu/İstanbul adresinde yer alan Galata Kulesi, saat 21:00'de kırmızı-beyaza boyandı.

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