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Seçim 2019 Sayfası

İBB Meclisi'nin 8. dönem ikinci toplantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 23 ihtisas komisyonun üye sayısı 9'dan 8'e düşürüldü- Bundan sonra İBB Meclisi'ndeki komisyonlarda 5 AK Partili ve 3 CHP'li üye görev yapacak- CHP yeni dönemde, "Uyuşturucu ile Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun kurulmasını önerdi. AK Parti, CHP'nin kurulmasını istediği iki komisyonda yapılacak iş ve işlemlerin mevcut komisyonların bünyesinde yürütüldüğü gerekçesiyle teklifi oy çokluğuyla reddetti

24 Nisan 2019 Çarşamba 17:18
İBB Meclisi'nin 8. dönem ikinci toplantısı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki 23 ihtisas komisyonun üye sayısı 9'dan 8'e düşürüldü. Bundan sonra İBB Meclisi'ndeki komisyonlarda 5 AK Parti'li ve 3 CHP'li üye görev yapacak.

CHP yeni dönemde, "Uyuşturucu ile Mücadele ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonları" kurulmasını önerdi. AK Parti, CHP'nin kurulmasını istediği iki komisyonda yapılacak iş ve işlemlerin mevcut komisyonların bünyesinde yürütüldüğünden hareketle, oy çokluğuyla teklifi ret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, 8. dönem ikinci toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirdi. Saraçhane'deki Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda; İhtisas Komisyonları, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerinin seçimi yapıldı.

Gündemde geçilmeden CHP İBB Grup Sözcüsü Süleyman Tarık Balyalı, İBB'deki 23 komisyona iki komisyon daha ilave edilmesini teklif edeceklerini belirtti. Balyalı, Türkiye'de son dönemde uyuşturucu konusunun çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade ederek, "Bu anlamda Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu kurulmasını istiyoruz. Ayrıca Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun kurulmasını öneriyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, ise CHP'nin önerdiği uyuşturucu ile mücadele konusunda gündeme getirilecek konuların Sosyal Hizmetler Komisyonu kapsamında ele alındığını, bunun için de yeni komisyonların kurulmasına gerek olmadığını söyledi.

Göksu, yeni komisyon kurmak yerine madde bağımlılığıyla ilgili bir meclis araştırma önergesi verilerek çalışma yapılması gerektiğini vurgulayarak, "İBB'deki komisyonlar, daha çok teknik komisyonlardır. Mecliste konuşacağımız konulara altlık hazırlarlar. Gerçekten, madde bağımlılığıyla ilgili olarak özgün bir çalışma yapılmak isteniyorsa bir araştırma komisyon kuralım. Bir yıl çalışılarak önümüze detay çıkartılır. CHP'nin önerdiği diğer komisyonun faaliyetini Kadın, Aile ve Gençlik Komisyonumuz yürütüyor. İsimlere takılmaya gerek yok. Daha sonra CHP Grubu ile bir araya gelelim. Diğer sosyal meselelerle ilgili katkılar olacak şekilde ortak teklif sunalım." diye konuştu.

CHP'li sözcü Balyalı, tekrar söz alarak tekliflerinden vazgeçmediklerini belirtti. Araya giren İmamoğlu, grupların uzlaşma şansı olup olmadığını sordu. CHP Grup sözcüsü Balyalı'nın, tekliflerinde ısrar edeceklerini dillendirmesi üzerine Göksu, "Bu konu gerçekten hassas bir konudur. Bütün ilçelerde ve kaymakamlıklarda uyuşturucuyla mücadele komisyonları zaten var. Fakat bu komisyonlarda teknik kararlar alınmıyor. Uyuşturucu ile mücadele teknik kararların alınacağı bir komisyon değildir. Bu sosyal ve kültürel projelerle uygulanacağı konudur. Burada sadece 'Siyasetten uyuşturucuyla mücadele komisyonu kurduk' diye biliriz. Ama bunun bu şehirde bir karşılığı yoktur. Bugünün soruysa, başka bir zaman konuşalım, tartışalım. AK Parti grubu olarak her iki konuda getirilen komisyonların yeni bir adla kurulmasını kabul etmeyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

CHP ile AK Parti grubunun üzerinde uzlaşamadığı bir diğer konu ise Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu oldu. CHP, bu komisyonun adının Kent Ekonomisi Meslek Odaları ve Sendikalar Komisyonu olmasını istedi. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, komisyonun isminin değiştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Hem bu konu hem de komisyonlardaki üye sayısının 9'dan 8'e düşürülmesi tekliflerinin görüşülmesi konusunda tartışma yaşandı.

Göksu, CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin hiçbir AK Parti'li meclis üyesine komisyonda görev vermediğini belirterek, çifte standardın yürütüldüğünü dile getirerek oylamaya geçilmesi istedi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündeme getirilen tüm teklifleri tek tek oylamaya sundu.

CHP'nin önerdiği teklifler oy çocukluğuyla reddedildi. AK Parti'nin önerdiği konular da oylamaya sunuldu.

Buna göre, İBB Meclisi'ndeki 23 ihtisas komisyonunun üye sayıları 9'dan 8'e düşürüldü. Oy çokluğuyla kabul edilen karara göre, bundan böyle 23 ihtisas komisyonunda 5 AK Parti'li 3 de CHP'li üye görev yapacak. AK Parti'nin her komisyon için önerdiği 5'e üye ve CHP'nin belirlediği 3'e üye komisyonlara seçildi.

Komisyon üyelerinin seçiminden sonra gündemin diğer maddeleri görüşüldü. Sırasıyla; İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyelerinin seçimi yapıldı.

Üye seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından görüşülmesi beklenen "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2018 Yılı Faaliyet Raporu", "İETT Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Faaliyet Raporu" ve "Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi" hakkındaki raporlar, bir sonraki güne bırakıldı.

İBB Meclisi, gündemindeki üç maddeyi görüşmek için yarın saat 14.00'te tekrar toplanacak.


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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 17:18
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İbb
  3. Komisyon
  4. Marmara Belediyeler Birliği

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