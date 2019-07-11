İstanbul Otogarı işletmesi, İSPARK'a devredildi!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi, İSPARK'a devredildi.
11 Temmuz 2019 Perşembe 15:59
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi toplantısında, Bayrampaşa'daki Büyük İstanbul Otogarı'nın otopark işletmesi İSPARK'a devredildi.
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