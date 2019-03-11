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İBB Meclisi son toplantısını gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2014-2019 hizmet dönemi sona sona erdi- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal:- "Bir dönemin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Bu zor süreçteki görevimin, 3,5 senesini meclis üyesi, 1,5 senesini de başkan olarak hayırlısıyla tamamladım"

11 Mart 2019 Pazartesi 17:46
İBB Meclisi son toplantısını gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin 2014-2019 hizmet dönemi düzenlenen bir törenle son buldu.

İBB Meclisi, 5 yıl devam eden çalışma süresinin son toplantısını gerçekleştirdi. Oturum başlamadan kadın üyelere çiçek takdim edildi.

Saraçhane'deki Meclis Salonundaki toplantıya başkanlık eden İBB Birinci Meclis Başkanvekili Ahmet Selamet, 2014'teki seçimde göreve gelen meclis üyeleri olarak son toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Faaliyet dönemi boyunca kimi zaman sert tartışmalar yaşanmasına karşın hiçbir meclis üyesinin kibarlığı ve nezaketi göz ardı etmediğini aktaran Selamet, "Yaş yetmişe dayandı. Bir sonraki dönemde olmayacağım. Benden yana varsa hakkım helal olsun. Sizler de haklarınız helal ediniz." diye konuştu.

Ardından AK Parti İBB Grup Başkanvekili Ömer Lütfü Arı ile CHP İBB Grup Başkanvekil Ertuğrul Gülsever de birer konuşma yaparak helallik istediler. Daha sonra Meclis gündemine sevk edilen 40 dosya komisyonlara havale edildi.

Bu, İBB Meclisi üyelerinin yaptığı son işlem olarak kayıtlara geçti. Selamet'in oturumu kapatmasından sonra meclis üyeleri, kendileri için düzenlenen plaket törenine katıldı.

Plaket törenine ev sahipliği yapan İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 5 yıl beraber çalıştıklarını ve bir dönemin sonuna gelindiğini hatırlattı.

Bu dönemi bir şekilde taçlandırmak amacıyla meclis üyelerine plaketler hazırlandığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bir dönemin sonuna geldik. 5 yıl boyunca beraber çalıştık. Özellikle bu süreç zor bir süreç oldu. Bu zor süreçte görevimi, 3,5 senesini meclis üyesi, 1,5 senesini de başkan olarak hayırlısıyla tamamladım. Yeni dönemde Büyükşehir Belediyesinde çalışırken edindiğimiz tecrübeyle İstanbul'da görevimiz ne olursa olsun katkımız devam edecek. Bu çalışma döneminde gösterdiğiniz gayretten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal'ın elinden plaketlerini alan meclis üyeleri, İBB'ye veda etti.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 17:46
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