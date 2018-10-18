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İBB Meclisi onayladı! O metro hattı uzatılacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5,3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:22
İBB Meclisi onayladı! O metro hattı uzatılacak...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü hazırladığı raporlar, İstanbul Ulaşım Ana Planı'nda belirtilen "motorlu araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşım talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına yöneltilmesi genel hedefiyle ile tutarlı, kentin bütününde yaşanabilir bir çevrenin oluşturulması" amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'na ilişkin daha önce hazırlanan nazım imar planlarının değiştirilmesini teklif etti.

Komisyon Başkanı bilgi verdi

Meclis üyelerine bilgi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapıldığını söyledi.

Yeter, şu bilgileri verdi;

"Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına gelen metro hattı, 5,3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması ve beraberinde orada deponun oluşturulması."

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 14:22
  1. İstanbul
  2. İBB Meclisi
  3. Sabiha Gökçen Havalimanı
  4. Kurtköy
  5. metro hattı

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