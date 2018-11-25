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İBB Meclisi ilçe bütçelerini onayladı! En yüksek Esenyurt, en az Adaler

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesine onay verdi. Buna göre Esenyurt en yüksek bütçeye sahip ilçe olurken, en az bütçeye sahip ilçe ise Adalar oldu.

25 Kasım 2018 Pazar 15:43
İBB Meclisi ilçe bütçelerini onayladı! En yüksek Esenyurt, en az Adaler

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.

Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

En yüksek Esenyurt, en düşük Adalar

Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 670'er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650'şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti. Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı. Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi'nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi'nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi'nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:

Belediye                                 2019 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt                                 900 milyon 652 bin

Kadıköy                                  670 milyon

Şişli                                         670 milyon

Küçükçekmece                       650 milyon

Üsküdar                                  650 milyon

Kartal                                      615 milyon

Pendik                                    610 milyon

Ümraniye                               550 milyon

Başakşehir                             540 milyon

Bağcılar                                  525 milyon 410 bin

Ataşehir                                  518 milyon

Zeytinburnu                            505 milyon

Maltepe                                  488 milyon 406 bin

Bakırköy                                 481 milyon 935 bin

Beylikdüzü                              481 milyon 181 bin

Sancaktepe                            466 milyon 232 bin

Beykoz                                    465 milyon

Beşiktaş                                  436 milyon

Sultangazi                               435 milyon

Bahçelievler                           426 milyon 327 bin 797

Sarıyer                                    421 milyon 909 bin

Büyükçekmece                       409 milyon

Fatih                                        391 milyon 792 bin 500

Eyüpsultan                             380 milyon

Gaziosmanpaşa                     379 milyon

Esenler                                   375 milyon 100 bin

Kağıthane                               370 milyon 177 bin

Tuzla                                       325 milyon 65 bin

Avcılar                                     325 milyon

Beyoğlu                                   325 milyon

Sultanbeyli                              313 milyon

Arnavutköy                              311 milyon

Bayrampaşa                            301 milyon 500 bin

Çekmeköy                               270 milyon

Silivri                                        254 milyon 500 bin

Güngören                                 245 milyon 800 bin

Çatalca                                       88 milyon

Şile                                             85 milyon

Adalar                                         41 milyon

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:43
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi
  2. Esenyurt Belediyesi
  3. Adaler Belediyesi
  4. ilçe belediye bütçeleri
  5. ilçe ilçe belediye bütçeleri

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