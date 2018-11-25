İBB Meclisi ilçe bütçelerini onayladı! En yüksek Esenyurt, en az Adaler

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, 39 ilçenin 2019 yılı mali bütçesini onayladı.

Saraçhane'deki başkanlık binasında gerçekleşen Meclis toplantısında, ilçe belediyelerin bütçeleri ele alındı.

Toplantıda ilçe belediyelerin bütçeleri tek tek görüşüldü. Yapılan oylamada, 39 ilçe belediyesinin 2019 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

En yüksek Esenyurt, en düşük Adalar

Buna göre, Esenyurt Belediyesi, 900 milyon 652 bin lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu. Esenyurt'u, 670'er milyonla Kadıköy ve Şişli, 650'şer milyon lirayla Küçükçekmece ile Üsküdar Belediyeleri takip etti. Anadolu Yakası'nda bulunan Kartal Belediyesi 615 milyon, Pendik Belediyesi ise 610 milyon lira ile yüksek bütçeli belediyeler arasında yer aldı. Bütçesi en düşük olan belediye, her yıl olduğu gibi yine Adalar oldu. Adalar Belediyesi'nin 2019 bütçesi, 41 milyon lira olurken Şile Belediyesi'nin 85 milyon ve Çatalca Belediyesi'nin ise bütçesi 88 milyon lira oldu.

İBB Meclisi'nden geçen karara göre ilçeler ve bütçeleri şöyle:

Belediye 2019 yılı bütçesi (TL)

Esenyurt 900 milyon 652 bin

Kadıköy 670 milyon

Şişli 670 milyon

Küçükçekmece 650 milyon

Üsküdar 650 milyon

Kartal 615 milyon

Pendik 610 milyon

Ümraniye 550 milyon

Başakşehir 540 milyon

Bağcılar 525 milyon 410 bin

Ataşehir 518 milyon

Zeytinburnu 505 milyon

Maltepe 488 milyon 406 bin

Bakırköy 481 milyon 935 bin

Beylikdüzü 481 milyon 181 bin

Sancaktepe 466 milyon 232 bin

Beykoz 465 milyon

Beşiktaş 436 milyon

Sultangazi 435 milyon

Bahçelievler 426 milyon 327 bin 797

Sarıyer 421 milyon 909 bin

Büyükçekmece 409 milyon

Fatih 391 milyon 792 bin 500

Eyüpsultan 380 milyon

Gaziosmanpaşa 379 milyon

Esenler 375 milyon 100 bin

Kağıthane 370 milyon 177 bin

Tuzla 325 milyon 65 bin

Avcılar 325 milyon

Beyoğlu 325 milyon

Sultanbeyli 313 milyon

Arnavutköy 311 milyon

Bayrampaşa 301 milyon 500 bin

Çekmeköy 270 milyon

Silivri 254 milyon 500 bin

Güngören 245 milyon 800 bin

Çatalca 88 milyon

Şile 85 milyon

Adalar 41 milyon