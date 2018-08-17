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İBB kurban kesim yerleri 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban satış alanları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban kesim alanları nerede? İBB hangi ilçelerde Kurban kesim alanları var?

17 Ağustos 2018 Cuma 18:28
İBB kurban kesim yerleri 2018 İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurban satış alanları

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar İstanbul’da belirlenen pazarlara indi. Kurbanlık hayvanlar pazarlarda yerini alırken İstanbul'da satılacak kurbanlar için oluşturulan kurban hayvan satış yerleri araştırılır oldu. Peki 2018 yılında İstanbul kurban kesim alanları nerede? İBB hangi ilçelerde Kurban kesim alanları var?

İBB AVRUPA YAKASI URBAN KESİM ALANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 9 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı kurdu. İBB’nin Avrupa Yakası’nda 6, Anadolu Yakası’nda 3, kurban satış ve kesim alanı bulunuyor. Eyüpsultan (Alibeyköy), Arnavutköy (Haraççı), Başakşehir (Kayaşehir), Avcılar (Yeşilkent), Çatalca (Kestanelik), Büyükçekmece (Çakmaklı), Ataşehir (Ferhatpaşa), Sancaktepe (Paşaköy), Pendik (Kurnaköy) olmak üzere alanların toplamı 265 bin metrekare.

İBB ANADOLU YAKASI KURBEN KESİM ALANI

İETT, İstanbulluların kurban kesim merkezlerine rahatlıkla ulaşmaları için özel seferler düzenledi. Avrupa Yakasında; Haraççı/Arnavutköy, Kayaşehir/Başakşehir, Yeşilkent/Avcılar, Kestanelik/Çatalca, Alibeyköy/Eyüp, Çakmaklı/Büyükçekmece ve Sultangazi Belediyesi kurban kesim alanı, Anadolu Yakasında; Kurnaköy/Pendik, Ferhatpaşa/Ataşehir, Paşaköy/Sancaktepe kurban kesim alanına İETT seferler düzenleyerek vatandaşların kolay ulaşımını sağlayacak

İBB KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ

Adres: Güzeltepe Mah. Atatürk Cad.İBB Lojistik Destek Merkezi Karşısı\EYÜP

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.470-Alan: 4.940 m2AVCILAR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Bahçeşehir - Esenyurt yolu doğa parkı Cad. Isparta kule Viyadüğü\AVCILAR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:900-Alan: 23.000m2ATAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Ataşehir Ferhat Paşa Mah. Büyükbakkalköy Yolu\ATAŞEHİR

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1.122- Alan: 34.553,61m2SANCAKTEPE KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Paşaköy Mah. İsmet İnönü Cad.\SANCAKTEPE

Kesimhane Sayısı:3-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.500- Alan: 55.000m2KAYAŞEHİR KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kayabaşı mah. 19. Bölge 2. Kısım Yanı\BAŞAKŞEHİR

Kesimhane Sayısı:4-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.244- Alan: 47.000m2ARNAVUTKÖY KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Haraççı Mah. Behice Sokak\ARNAVUTKÖY

Kesimhane Sayısı:2-Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:1200- Alan: 10.000m2PENDİK KURBAN SATIŞ ALANI

Adres: Kurna Mah. Kurtdoğmuş yolu.\PENDİK

Kesimhane Sayısı:5- Büyükbaş Hayvan Kapasitesi:2.460

Küçükbaş Hayvan Kapasitesi:300- Alan: 60.000m2

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 18:28
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