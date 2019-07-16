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İBB Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

İBB, 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklarını tamamladı.

16 Temmuz 2019 Salı 13:34
İBB Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

İBB, 11 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı’na yönelik hazırlıklarını tamamladı. Şehir geneline yayılan 8 modern kesimhanede satış ve kesim hizmeti verilecek. İBB boğa timleri geçmiş yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için görev başında olacak.


İstanbul’daki kurban kesimlerinin sorunsuz yaşanması için de çalışmalar sürüyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kurban hizmetlerini 18.08.2002 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ve her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” doğrultusunda yerine getiriyor.


Bu yıl 11-14 Ağustos 2019 tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı tebliğini yayınladı. Tebliğe göre, kurbanlık hayvanların 27 Temmuz’dan itibaren şehir içine girişine ve satışına izin verilecek.


Anadolu yakasından Avrupa yakasına kurbanlık hayvanların geçişinde, her yıl olduğu gibi Tarım ve Orman Bakanlığı’nca belirtilen şartlar aranacak. İBB Zabıtası ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bayram sonuna kadar şehir giriş çıkışlarında denetimlerini sürdürecek.


İBB 8 modern tesiste kurban satış ve kesim hizmeti verecek


İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, bu yıl 8 ayrı modern kurban satış ve kesim tesisinde vatandaşlara hizmet verecek. Alibeyköy-Eyüpsultan, Kestanelik-Çatalca, Ferhatpaşa- Ataşehir, Kayaşehir-Başakşehir, Kurnaköy-Pendik, Yeşilkent- Avcılar, Çakmaklı-Büyükçekmece’de bulunan tesisler, toplam 255 bin metrekarelik bir alana sahip.


Toplam 13 bin 746 büyükbaş ve 2 bin 700 küçükbaş hayvan kapasiteli tesislerde kurban kesimi, İBB İştiraki İSYÖN AŞ tarafından gerçekleştiriliyor. Modern barınma ve kesimhanelerin bulunduğu tesislerde hizmetleri pratikleştirmek ve hızlandırmak için İslami hassasiyetler gözetilerek en son teknolojiden yararlanılıyor. Kesim alanlarında mescit, lavabo, wc, dinlenme alanları, kantin gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor.


İBB ayrıca, Sancaktepe’de 52 bin 303 metrekarelik “Paşaköy-II Kurban Satış, Kesim ve Hayvan Karantina Alanı” yapımı için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ortak Hizmet Protokolü imzaladı. Projesi tamamlanan eserin 2020 yılında yapımına başlanacak. 2021 yılında hizmete girmesi planlanan tesis 2 bin190 adet büyükbaş hayvan barınma kapasitesine sahip olacak.


153 Beyaz Masa ve “Boğa Timi” yine görev başında


İBB, kurbanlık hayvanların eti ile ilgili şüpheli hususlar hakkında vatandaşların bilgi edinmesi amacıyla 153 Beyaz Masa üzerinden ‘Bilgilendirme Hattı’ oluşturdu.


Kesim alanlarında vatandaşlara dağıtılmak üzere 10 bin adet ‘Kurban Kesim ve Hijyeni’ el kitapçığı ile 35 bin takım hijyenik kurban eti poşeti de hazırlandı.


Geçmiş yıllarda olduğu gibi Kurban Bayramı öncesi ve bayram boyunca kaçan kurbanlıkların yakalanması için 8 ayrı ekip oluşturdu. Gelen ihbarları değerlendirecek İBB Boğa Timleri, büyükbaş hayvanları yakalayarak sahiplerine teslim edecek.


“İBB kurban mobil” ile kurbanlık bilgileri cepte


İBB, il genelindeki kurban satış ve kesim yerlerine vatandaşların kolay erişimi için İBB KURBAN Mobil uygulamasını (ios/android) geçen yıl kullanıma sunmuştu. İBB’nin kurbanla ilgili bütün hizmetlerinin yer aldığı uygulama ile küpe numarası üzerinden sorgulama yapılarak kurbanlık hayvana ait bilgilere de ulaşabiliyor.


İstanbul’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri dışında, İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarının izin verdiği vakıf, dernek, Kuran kursu, yurt, mezbaha, büyük market ve oto yıkamalar, kurban satış ve kesimi yapacak.


İBB, ilçe belediyelerinin katılımıyla 11 Temmuz Perşembe günü ilk kurban konulu bilgilendirme ve koordinasyon toplantısını yaptı. 12 Temmuz Cuma günü ise Vali Yardımcısı ve İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü başkanlığında İl Kurban Hizmetleri Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.


Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2019 yılı tebliğine göre, toplu kesim yapmak isteyen kuruluşlar başvuruyu kaymakamlıklar ve ilçe belediyeleri başkanlığındaki İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna yapacak. Alınan kararlar onay için İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna gönderilecek. İBB Veteriner Müdürlüğü ve İBB Zabıta Ekipleri ilçelerden gelen yerleri denetleyerek İl Kurban Hizmetleri Komisyonuna sunacak. İl Komisyonu onayı ile kesim yapılacak alanlar belirlenmiş olacak.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 13:34
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