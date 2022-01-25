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Gündem İBB kendi önünü bile temizlemekten aciz çıktı
Gündem

İBB kendi önünü bile temizlemekten aciz çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi kapısının önünü bile temizleyemedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 04:36:00 - 2022-01-25 04:40:06

İstanbul'da kar çilesi devam ediyor. İBB'nin tedbirsizliği nedeniyle birçok araç yollarda mahsur kaldı.

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