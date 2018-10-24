İBB İzcileri JOTA ve JOTI gününde dünyaya bağlandı

JOTA VE JOTİ ETKİNLİĞİNE 570 İZCİ KATILDI

JOTA tüm dünya izcilerinin telsiz ve radyo dalgalarıyla birbirleriyle irtibat kurduğu bir faaliyet olarak, Jamboree ise çok amaçlı bir izcilik faaliyeti olarak biliniyor. Uluslararası nitelikte düzenlenen bu faaliyetler dünya izcilerinin, kendi ülkelerinden birbirlerini telsiz ve internet üzerinden ziyaret etmeleriyle gerçekleşiyor.

Bu sayede izciler diğer ülkelerdeki izcilerin yaptıkları faaliyetlerden haberdar oluyorlar. İstanbul'da da İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet verilen İBB Yaz İzci Kampı'nda gerçekleştirilen etkinliğe 570 izci katıldı.

19-21 Ekim’de 61'inci JOTA ve 22'inci JOTI etkinliğine katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri dünyanın dört bir yanındaki izcilerle irtibat kurdu. Etkinliğe katılan gençler dünyanın bir başka noktasındaki olası bir acil durum anında bulundukları ülkelerde neler yapabileceklerine ilişkin telsiz üzerinden haberleşme ve etkileşim tatbikatı yaptı.

ELMALI BARAJI’NDA TEMİZLİK ETKİNLİĞİ

Okla haberleşme, kano üzerinde gece mors ile haberleşme, ebru, GPS oryantiringi, parmak boyama, tuval üzerine resim faaliyetleri de gerçekleştiren izciler günün sonunda katılan İBB Yaz İzci Kampı alanında bulunan Elmalı Barajı'nda temizlik yaptı. Kanolarla baraja açılan izciler çevre kirliliğine dikkat çekerek sosyal bir görevi de yerine getirdi.

JOTA ve JOTI ile her yıl dünyanın dört bir yanından her yıl 500 binden fazla izci tanışıyor ve birbirleriyle etkileşim kuruyor. Faaliyet boyunca yapılan paylaşımlarla kültürel alanda da iletişim kuran gençler telsiz ve internet ağı üzerinden sosyalleşme imkanı da buluyor.