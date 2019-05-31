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İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı

Yalnızca insanların değil, hayvanların da yardımına koşan İBB itfaiyesi, son bir yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı.

31 Mayıs 2019 Cuma 10:26
İBB itfaiyesi son bir yılda 21 bin hayvanı kurtardı

Yalnızca insanların değil, hayvanların da yardımına koşan İBB itfaiyesi, son bir yılda 21 bin 582 hayvan kurtardı. İtfaiye zor durumda kalan kedi, köpek gibi evcil hayvanların yanı sıra; at, iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanan hayvanların da imdadına yetişti.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri; sadece yangın, deprem, sel, heyelan, mahsur kalma gibi afetlere müdahale etmiyor. Şehrin en ücra noktalarında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetişiyor. 2018 yılında tam 17 bin 682 başarılı hayvan kurtarma operasyonuna imza atan itfaiye, 2019 yılının ilk dört ayında da 3 bin 900 hayvan kurtardı.



En çok kedi, kuş ve köpekler kurtarılıyor


İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanların başında kediler ve kuşlar geliyor. 2018 yılında 13 bin 370, 2019 yılının Ocak - Nisan ayında 2 bin 805 kedi kurtardı. Kurtarma operasyonları genellikle çatıya veya ağaca çıkıp inemeyen ya da araç motorlarına giren kedilere yönelik yapıldı. 2018 yılında 3 bin 207, 2019’un ilk 4 ayında 786 kuş da mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Kurtarılan kuşların önemli bir bölümünü apartman boşluğuna düşen martılar ve tel örgülere sıkışan kuşlar oluşturdu.


Hayvan kurtarma operasyonlarında üçüncü sırayı ise insanların can dostu köpekler aldı. İstanbul’da kafasını teneke, bidon, demir parmaklıklar gibi yerlere sıkıştıran 1003 köpek 2018 yılında, 270 köpek 2019 yılında kurtarıldı.



Kurtarılma listesinde inek, at ve iguana da var


İstanbul itfaiyesi sadece kedi, köpek ve kuş gibi hayvanların değil, inek, at gibi büyük hayvanların da yardımına koştu. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı hayvanlar arasında iguana ve kartal gibi şehir hayatında az rastlanır türler de yer aldı. Geçen yıl 65 inek, 17 at, 11 keçi, 9 koyun, 2019’da ise 30 inek, 8 at ve 1 keçi sıkıştığı ya da düştüğü yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, yılan gibi tehlikeli olabilecek hayvanları dahi zarar vermeden evlerden çıkarttı.


Kurtarma operasyonlarının en güzel yanının, kurtarılan hayvanların o anda hissettirdikleri minnet duygusu olduğunu ifade eden itfaiyeciler, hayvanların sağlıklı bir şekilde kurtarılarak doğal yaşamına bırakılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 10:26
  1. doğa

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