İBB itfaiyesi, Fatih'te araca sıkışan yavru kediyi kurtardı

İstanbul'daki yangın, deprem, sel, heyelan, mahsur kalma gibi afetlere başarıyla müdahale eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Ekipleri; şehrin her noktasında zor durumda kalan hayvanların da imdadına yetişiyor.

İBB İtfaiyesi Ekipleri, sabah saatlerinde Fatih Millet Caddesi'ndeki bir otoparktan gelen kedi sıkışması ihbarı üzerine 3 dakika gibi kısa bir zamanda olay yerine ulaştı. Kedinin, aracın içindeki plastik panele sıkıştığını tespit eden itfaiyeciler, önce kaputun içinden hayvana ulaşmaya çalıştı.

Daha sonra araç otopark dışına çıkarılarak kurtarma çalışmaları Millet Caddesi'nin kenarında devam etti. Vatandaşların ilgiyle izlediği çalışmalarda oksijen sıkılarak hayvanın sıkıştığı panelden kurtulması sağlandı.

Yavru bir kedi olduğu anlaşılan sevimli hayvan, kısa sürede kendisine gösterilen ilgiye alışarak İBB İtfaiye Ekiplerinin huzurlu ellerinde özgürlüğe kavuşmanın tadını çıkardı. Araç sahibi vatandaş ve çevredekiler, kedinin sağ salim kurtarılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, İBB İtfaiyesi'ne teşekkür ettiler.

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı'na getirilen kedinin yaralı olup olmadığı kontrol edildi ve su içirildi. Yavru kedi, daha sonra yandaki parkta özgürlüğüne bırakılırken, itfaiyeciler de bir canı daha kurtarmanın gururunu yaşadı.