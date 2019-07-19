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İBB İştirakleri Genel Müdürleri’nden istifa açıklaması

İBB iştiraklerinde görev yapan Genel Müdürler yaptıkları ortak açıklamayla, 18.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:10
İBB İştirakleri Genel Müdürleri’nden istifa açıklaması

İBB iştiraklerinde görev yapan Genel Müdürler yaptıkları ortak açıklamayla, 18.07.2019 tarihi ile şirket yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ettiklerini duyurdu.


İBB İştirakleri’nde görev yapan Genel Müdürler ortak bir açıklama yaptı.


Açıklamada, "İBB İştirakleri Genel Müdürleri olarak kendi irademiz ve isteğimizle 18.07.2019 tarihi itibari ile şirket yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. İBB İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak öncelikle belirtmek isteriz ki, İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldıktan sonra İştirak Şirketleri ile ilgili tüm bilgiler hem Sayın Başkana hem İBB üst yönetimine hem de Başkanlık Danışmanlarına çeşitli sunumlarla (her türlü mali tablo ve faaliyetlere ilişkin bilgi-belge, bilgi notları ve raporlarla) iştirak şirketi yöneticileri ve ilgililer tarafından son derece şeffaf ve ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Ayrıca İBB İştirak Şirketlerinin tamamında Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı için tüm çalışmalar yapılmış ve çağrılar tamamlanmıştır. Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı kararının alınması sonucu inandığımız misyon ve kendimize saygımız gereği herhangi bir siyasi söyleme mahal vermemek ve bir bahane aracı olmamak için 18.07.2019 tarihi itibari ile İştirak Şirketleri Genel Müdürleri olarak yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa ederek, yönetim kurullarından iş sözleşmelerimizin feshini talep ettik" denildi.


Açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Mevcut yönetimin ihtiyaç duyması ve talep etmesi halinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul’a ve İstanbullulara hizmet adına tüm bilgi ve birikimlerimizi paylaşabileceğimizi özellikle belirtmek isteriz. İBB’deki çalışma hayatımız boyunca bizlere destek olan, bu görevlere layık gören ve güvenen; birlikle çalışmaktan, İstanbul’a hizmet etmekten onur duyduğumuz tüm devlet büyüklerimize, Sayın Başkanlarımıza, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve tüm mesai arkadaşlarımıza en kalbi teşekkürlerimizi sunarız"

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:10
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