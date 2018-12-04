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İBB İştiraki İGDAŞ, Venedik'te “Doğalgazla Desteklenen Sürdürülebilir Bir Gelecek” toplantılarına katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Uluslararası Gaz Birliği’nin Venedik’te gerçekleştirilen 2018 yılı ikinci dönem konsey toplantısına katıldı. “Doğalgazla Desteklenen Sürdürülebilir Bir Gelecek” temasıyla düzenlenen toplantıda, 35 ülkeden 70’i aşkın kuruluş yer aldı.Toplantıda 2019 yılında İstanbul’da gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı da konuşuldu.

04 Aralık 2018 Salı 15:07
İBB İştiraki İGDAŞ, Venedik'te “Doğalgazla Desteklenen Sürdürülebilir Bir Gelecek” toplantılarına katıldı

İGDAŞ, Uluslararası Gaz Birliği’nin (IGU) 2018 yılı ikinci dönem konsey toplantısına Ayrıcalıklı Ortak Üye (Premium AssociateMember) olarak katıldı. Küresel doğalgaz sektörünün yüzde 97’sini temsil eden IGU’nun konsey toplantısı Venedik’te gerçekleşti.

İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan SILKIM, konsey toplantısı sürecinde IGU’nun üst düzey yöneticileriyle bir dizi özel görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde özellikle, dağıtım sektöründeki yeni teknolojik gelişmeler, Türkiye'nin doğalgaz ticaretindeki rolü ve 17-18 Ekim 2019 tarihinde İstanbul'da gerçekleşecek olan 8. Uluslararası Doğalgaz Kongre ve Fuarı da konuşuldu.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DOĞALGAZ

“Doğalgazla Desteklenen Sürdürülebilir Bir Gelecek” temasıyla düzenlenen konsey toplantısında, 35 ülkeden doğalgaz dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 70’i aşkın kuruluş yer aldı. Toplantı, 2018-2021 dönemi IGU Başkanlık görevini yürüten Joe. M. Kang’ın açılış konuşmasıyla başladı. IGU'nun 3 yıllık çalışma programını paylaşan Başkan Joe. M. Kang, oluşturulan komitelerin ve görev gruplarının gelecek dönem faaliyetlerini açıkladı. Küresel enerji arz sisteminde doğalgazın rolünün ve mevcut piyasaları genişletmenin yollarının tartışıldığı toplantıda ayrıca, gelişmekte olan sektörlerde doğalgaz taşımacılığı ve yenilenebilir enerjilerle doğalgazın işbirliğini arttırmaya yönelik teknolojik inovasyon konuları ele alındı. İGDAŞ’ın IGU’daki Ayrıcalıklı Ortak Üyeliği’nin 2018-2021 döneminde de devam edeceği açıklandı.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:07
  1. İstanbul
  2. İGDAŞ

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