İBB gençlik ve spor çalışmaları yoğun ilgi gördü

İSTANBUL (AA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) gençlik ve spor çalışmaları kapsamında sunduğu hizmetlerinden 2018'de 16 milyon 273 bin 662 kişi istifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2018 yılında gençlik ve spor çalışmaları kapsamında sunduğu hizmetlerine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, kentin farklı noktalarındaki spor salonlarına gelen vatandaşlar, bir yıl boyunca spor faaliyetlerine katıldı. Geçen sene, 7 milyon 714 bin 582 İstanbullu, 351 salonda 50 branşta sporla buluştu. 35 ilçe bulunan 173 tesiste ise 4 milyon 595 bin 173 kişi 27 branşta spor yaptı.

2018 yılında okul spor salonları da gençlerle doldu taştı. 34 ilçedeki 214 okulun spor salonuna gelip giden 3 milyon 119 bin 408 genç, 23 branşta sunulan spor hizmetlerinden yararlandı.

Belli aralıklarla düzenlenen yaz ve kış okul spor salonlarına da yoğun ilgi gösterildi. Bir sene boyunca, yaz ve kış sezonlarında faaliyet gösteren okul spor salonlarında 23 bin 556 vatandaş sporla buluştu.

Spor tesislerinde açılan yaz okulu programları aracılığıyla sunulan spor hizmetlerinden de 3 bin genç faydalanırken, İstanbul'un 13 noktası ile plaj ve piknik alanlarındaki sportif etkinliklere 266 bin 506 kişi katıldı.

14 bin 327 genç, yaz izci kamplarında misafir edilirken, 4 bin 496 gencin de Çanakkale İzci Kampında Çanakkale ruhu yaşamaları sağlandı.

Üniversite sınavlarına hazırlanan gençlere yönelik de bazı faaliyetler gerçekleştiren İBB, karar verme süreçlerine katkı sundu. Bu anlamda, üniversite sınavını kazanıp tercihte zorlanan adaylara rehberlik hizmeti verildi. 32 bin 296 üniversite adayına "Tercih Danışma Merkezlerinde" rehberlik hizmeti verilerek, onların karar verme sürecine yardımcı olundu. Belediyenin ücretsiz internet hizmeti olan BELNET uygulamasından ise 230 bin 731 kişi faydalandı.

Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi de 500 farklı organizasyon gerçekleştirerek, 272 bin 586 gence ulaştı.

Böylece İBB geçen sene gençlik ve spor çalışmaları kapsamında, 16 milyon 273 bin 662 vatandaşa hizmet sundu.



