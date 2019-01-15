İBB Evde bakım çalışanlarına akademik destek

Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında İBB Evde Sağlık ve Bakım hizmetlerinde çalışan 60 hemşire, 8 haftalık akademik eğitim görüyor.



İSTANBULLULARA 1 MİLYONU AŞKIN EVDE SAĞLIK HİZMETİ SUNULDU



Sosyal belediyecilik anlayışı ile İstanbul’un geneline sağlık hizmeti ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar 346.802 evde doktor hizmeti sundu, 2018 yılında ihtiyaç duyan İstanbullulara 141.837 kez evde hemşirelik bakım desteği sağlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hizmetin başlangıcından bugüne kadar ise 1 milyon 224 bin 237 kez hemşirelik bakımı hizmetini İstanbullulara evlerinde sunarak toplum sağlığına katkı sağladı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri’nin etkili ve bütüncül bir anlayışla İstanbul halkına ulaştırılabilmesi için yerel yönetimlerde ilk kez “Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı”nı başlattı. 22 Kasım 2018 tarihinde başlayan ilk eğitim dönemi 8 hafta sürerek 8 Ocak tarihinde tamamlandı.





2 aylık bir süreci kapsayan İBB Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı’nın ilk eğitim dönemini tamamlayan 60 sağlık personeli 9 Ocak tarihinde düzenlenen törenle belgelerini aldı. Bezmialem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen törene İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreteri Zeynep Gökçen, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hatice Kösretaş, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Tuncay, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Erdal Tekarslan, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Dr. Gülişah Molla ile İstanbul Üniv. Florance Nightingale Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevim Buzlu katıldı.





ZENGİN AKADEMİK KADRO TARAFINDAN ÇEŞİTLİ EĞİTİMLER VERİLİYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık ve Bakım Hizmetleri personeline verilen eğitimler her hafta Bezmialem Vakıf Üniversitesi Vatan Caddesi Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor. Program kapsamında;

• Evde Bakımda Hemşirenin Rolü,

• Evde Hasta Bakımında Etik İlkeler,

• Evde Hasta Bakım Uygulamaları

• İletişim Aktiviteleri,

• Evde Enfeksiyon Önleme ve Sanitasyon Uygulamaları,

• Güvenli Çevrenin Sağlanması ve Sürdürülmesi,

• Ağrı Yönetimi,

• Yara Bakımı,

• Pansuman Yöntemleri,

• Diyabetik Ayak,

• Güvenli İlaç Uygulamaları İlkeleri,

• Solunum Aktivitesi,

• Beslenme Aktivitesi,

• Boşaltım Aktivitesi,

• Kişisel Temizlik ve Giyinme Aktivitesi,

• Vücut Sıcaklığının (Vital Bulguların) Kontrolü Aktivitesi,

• Hareket Aktivitesi

• Terminal Dönem Hasta Bakım eğitimleri zengin bir akademik kadro tarafından sunuluyor.





Prof. Dr. Türkinaz Aştı’nın koordinatörlüğünü yaptığı; Prof. Dr. Hatice Kaya, Prof. Dr. Nurten Kaya, Doç. Dr. Yazile Sayın, Dr. Öğretim Üyesi Özcan Erdoğan, Dr. Öğretim Üyesi Nesrin İlhan, Dr. Öğretim Üyesi Hale Tosun, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Işıl’ın düzenleme kurulunda görev aldığı eğitim programı; evde sağlık hizmetlerine bilimsel bir disiplin ve altyapı kazandırmayı hedefliyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Evde Hasta Bakımında Hemşirelik Hizmet İçi Eğitim Programı’, yerel yönetimlerde ilk kez bir üniversite işbirliği ile akademik bir altyapı ve vizyon dahilinde düzenleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan 60 sağlık personelinin eğitim aldığı programın ikinci eğitim döneminde de 60 sağlık personeli daha eğitim görecek. Eğitim programları ile evde sağlık hizmetlerinin bilimsel bir altyapı ve uzmanlaşmış şekilde halka sunumu amaçlanıyor.