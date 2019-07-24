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İBB ekipleriDüzce’de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

İBB, Düzce’de arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını takviye ekiplerle sürdürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
İBB ekipleriDüzce’de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

İBB, Düzce’de arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını takviye ekiplerle sürdürüyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, bir yandan yoğun bir şekilde arama çalışmalarına katılırken bir yandan ise vatandaşların su ve yiyecek ihtiyaçlarını da karşılıyor.


Düzce’de 17 Temmuz’da yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri de, Akçakoca ilçesinde arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor. AKOM yönetimindeki İBB ekipleri, 20 Temmuz cumartesi sabahı Akçakoca ve Cumayeri’ne bağlı köylerde selin meydana getirdiği hasar ile ilgili yapılacak çalışma için kriz masasında, ilçe yetkilileriyle toplantı yaptı. Ekipler, toplantının ardından arama kurtarma ve kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.


İBB ekipleri İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve Hamidiye A.Ş. ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşan toplam 49 personel ile 5 adet iş makinesi (Dozer, Ekskavatör), 1 adet su altı arama kurtarma aracı, 1 adet kombine araç, 2 adet vidanjör, 1 adet 7 tonluk su ikmal aracı, 6 adet 16 tonluk içme suyu tankeri, 1 adet mobil büfe, 10 adet tır ve kamyonetle çalışmalarını sürdürüyor.


İBB, bölgeye gönderdiği iş makinaları, çamur çekme çalışmalarını sürdürürken İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi de (İSAK), sel felaketinde kaybolan vatandaşların arama çalışmalarını sürdürüyor.


Halkın temiz su ve yiyecek ihtiyacı da karşılanıyor


İBB İtfaiye ekipleri, Esmahanım Köyü’nde bulunan cami, okul, sağlık ocağı gibi kamu kurumları ve vatandaşın evine biriken çamuru tahliye çalışmalarına devam ediyor. Esmahanım Köyü’nde konuşlandırılan İBB Lojistik Destek Müdürlüğü’ne ait Mobil Büfe aracı, halkın yiyecek içecek ihtiyacını karşılıyor. İBB Hamidiye AŞ’ye ait 6 adet 16 tonluk içme suyu aracı, alt yapısı bozulan ve içme suyu temin edilemeyen bölgelerde vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:25
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