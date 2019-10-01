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Esenler Otogarı'nda yıkım çalışmaları başladı

İBB, Esenler Otogarı'nın yıkım ve temizlik faaliyetlerine başlandığını açıkladı.

01 Ekim 2019 Salı 13:10
Esenler Otogarı'nda yıkım çalışmaları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bir süre önce devraldığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda (Esenler Otogarı) yıkıma ve temizliğe başladı. Belediye çalışanları bu sabah otogarın alt katlarında bulunan metruk yerlerin temizlik ve aydınlatma çalışmasını gerçekleştiriyor.

Yıkım işlemleri başladı

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Otogarı'nda dönüşümü başlattık. İBB ekiplerimizin metruk alanlardaki yıkım işlemlerini tamamlamasının ardından temizlik ve aydınlatma çalışmalarını da gerçekleştirerek bu alanları güvenli hale getireceğiz" dedi.

İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz bugün sabah itibariyle Büyük İstanbul Otıogarı'nda amaç dışı kullanımları engellemek ve alanı temizlemek için girişimde bulundular. Etap etap tahliye planı yapıldı, önceden duyurular yapıldı. Otogarın alt katlarını bu şekilde yıkıyoruz, temizliğini yapıyoruz, aydınlatmasını yapıyoruz ve daha güvenli bir hale getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Belediye, otogarda hijyen ve görüntü kirliliği yaratan tüm yapıların yıkıldığını aktarırken, o bölgelere sosyal alanlar yapılacağını açıkladı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 13:10
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
  2. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı
  3. İBB Ulaşım Daire Başkanı Taylan Engin

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah6 dk önce
    Ekrem başkanım son sürat çalışıyor. Helal olsun.

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