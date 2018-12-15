İBB, dijital reklam alanları için ihaleye çıkacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, belediyenin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altındaki 2 bin 414 adet dijital bilgi platformunun (reklam alanları) kullanım hakkının 20 yıllığına başka kişi veya kuruma verilmesi için ihaleye çıkılmasını oy çokluğuyla karara bağladı.

İBB Reklam Yönetim Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, 13 Temmuz 2017 tarihli meclis toplantısında, İBB'nin mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında 356 adet raket, 56 megalight ve 6 adet led ekran tipi dijital bilgi platformunun intifa hakkının 20 yıl süreyle verilmesinin uygun görüldüğü kaydedildi.

Mevcut 414 alanın modernize edilerek ve daha önce alınan meclis kararının iptal edilerek yeni karar alınması gerektiği belirtilen raporda, "Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirme neticesinde; daha önceki yıllarda belediyemiz ve bağlı kuruluşlar ile iştirak şirketleri tarafından reklam ünitelerinin işletilmesine ilişkin muhtelif tarihlerde birkaç farklı ihale yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun sonucunda reklam ünitelerinin teknik yapılarında, işletme sürelerinde, işletmecilerinde bakım-onarım, temizlik gibi işlerde farklı uygulamaların ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Reklam uygulamalarıyla ilgili vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi, bakım-onarım gerektiren problemlerin ivedi olarak çözülebilmesi, teknik standartların oluşturulabilmesi için uygulamada birliğin sağlanarak tek elden yönetiminin sağlanması zorunluluk arz etmektedir." denildi.

Reklam alanları için ihale yapılması için yeni bir karar alınması istenen rapor, İBB Meclis toplantısında görüşüldü.

Konuyla ilgili söz alan CHP'li Meclis üyesi Mesut Kösedağı, Kadıköy Belediyesi'ne ait 150 megalighti aylık 150 bin liraya verdiklerini ifade ederek, "Bunlar ciddi rakamlar ve gelirler. Tabii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için ihaleye çıkacak reklam mecraları çok daha fazla. Reklam alanlarının ihale edilmesiyle ilgili komisyonun bilgi vermesini istiyorum. Eski ihale bedeli nedir, yeni çıkılacak ihalede yıllık tahmini gelir nedir, bu ihale için belirlenen 20 yıllık süre çok uzun değil mi?" diye konuştu.

İBB AK Parti Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Sibğetullah Şahin, dış mekan reklam ürünleri için bir çalışma yapıldığını söyledi.

Şahin, dijital reklam alanlarının temizlik, bakım ve onarım gibi giderleri ve bunların kendilerini amorti etme süreleri bulunduğunu aktararak, "Bu nedenle 20 yıllık bir sürenin uygun olacağını düşünüyoruz. 20 yıllık sürenin belediyemiz açısında daha iyi bir gelir getireceği tahmin edilmiştir." dedi.

Konuşmaların ardından İBB Birinci Meclis Başkan Vekili Ahmet Selamet, raporu oylamaya sundu.

CHP'li Meclis üyelerinin ret oyuna rağmen konu, Meclis'te kabul edildi. Buna göre, kentin değişik noktalarındaki 2 bin 414 dijital reklam alanı için 20 yıllık süreyle ihaleye çıkılması oy çokluğuyla karara bağlandı.