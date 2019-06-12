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İBB çalışanlarından medyada yer alan haberlere tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları seçim nedeniyle İBB üzerinden yapılan haberlere yönelik açıklama yaptı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:05
İBB çalışanlarından medyada yer alan haberlere tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları seçim nedeniyle İBB üzerinden yapılan haberlere yönelik açıklama yaptı. İsim vermeden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren İBB Trafik Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz, “İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları seçim çalışmaları nedeniyle İBB üzerinden medyada yer alan haberlere yönelik açıklama yaptı. İBB’nin Saraçhane’deki binası önünde yapılan açıklamada belediye çalışanları adına konuşmayı İBB Trafik Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz yaptı. İsim vermeden CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştiren Kazanasmaz, çalışanların emeğinin yıpratıldığına dikkat çekti.



“Emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz”


İBB çalışanları olarak yaşananlara karşı bir çağrıda bulunmak istediklerini dile getiren İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanasmaz, “Biz, İstanbul için varız ve İstanbul’a hizmet etmek, bizim severek yaptığımız görevimiz. Kutsal gördüğümüz görevlerimizi, hiçbir bahaneye sığınmadan, gece gündüz demeden, aksatmadan, büyük bir azim ve titizlikle sürdürüyoruz. Fakat içinden geçmekte olduğumuz süreçte, hizmetlerimiz ve emeğimizin organize biçimde yıpratılmaya çalışıldığını üzülerek görüyoruz. Bazı faaliyetler ve hizmetler, denetlenebilen milyonlarca işlem arasından bağlamından koparılarak, çarpıtılarak iftiraya dönüştürülmekte ve binlerce İBB çalışanı söylemlerin aksine emekleri hiçe sayılarak hedef gösterilmektedir. Günlerdir kaynağı belirsiz, dayanaksız, tek bir hedefe yönelik, sadece iftiradan ibaret olan haber, köşe yazısı ve sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Biz, bu art niyetle üretilen haberler ile İBB’nin 15 milyonu aşkın İstanbullu için yıllardır kanun ve hukuk çerçevesinde yapılan çok kıymetli hizmet ve faaliyetleri, bilinçli ve sistematik olarak değersizleştirilmeye çalışıldığını görüyoruz” diye konuştu.



“Algı operasyonu ile ’israf’ kavramına sıkıştırma ’insafsızlığı’ gösterenleri de kınıyoruz”


İBB çalışanlarının İstanbullulara hizmet için çalışmalarına devam ettiğini ifade eden Kazanasmaz, “İBB, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlarımız için şehir yaşamına dair sayısız hizmeti eksiksiz bir şekilde yerine getirirken, diğer yandan bir dünya şehri olan İstanbul’un gelişimi ve kalkınması için de öncü projeler üretmekte ve bunlar için var gücüyle çalışmaktadır. Bu bağlamda gündeme getirilen ve gerçeği yansıtmayan iddiaların, emeğimizi ve İstanbul’a hizmet etme motivasyonumuzu hedef aldığını düşünmekteyiz. Şu bilinmelidir ki bir dünya markası olan İBB, ideolojik kavgalara ve kişisel makam hırslarına malzeme edilmeyecek kadar köklü ve değerlidir. Bu nedenle 131 ülkeden daha büyük olan İstanbulumuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile “israf” kavramına sıkıştırma “insafsızlığı” gösterenleri de kınıyoruz. İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB’yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:05
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