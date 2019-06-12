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İBB çalışanlarından CHP'li Ekrem İmamoğlu'na şok protesto!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu, İBB çalışanları tarafından, İstanbul Belediyesi önünde protesto edildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, Saraçhane’deki belediye binası önünde CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına karşın miting düzenledi.

Mitinge ilişkin İBB’nin basın bürosundan, yapılan ve ''İBB çalışanları çağrıda bulunacak'' başlıklı 'resmi' açıklamada ''İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, İstanbullulara hizmet etmek vaadiyle yola çıkanları, iftira, karalama, çarpıtma ve yalanları terk ederek, hizmet belediyeciliğinin kurumsallaştığı İBB'yi yıpratmaktan, İstanbulluya hizmet eden binlerce İBB emekçisini iftiralarla toplum nezdinde küçük düşürmekten vazgeçmeye davet edecek.'' ifadelerine yer verildi.

Miting duyurulduğu gibi canlı olarak da yayımlandı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:23
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  2. İBB çalışanları
  3. CHP
  4. Ekrem İmamoğlu
  5. protesto gösterisi
  6. basın açıklaması

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  • hizipsavarhizipsavar19 dk önce
    bu artık bir hesaplaşmaya döndü . oyunuzu verirken kimler hangi safta iyi bakın . sonra size bu hatırlatılınca kızmayın. geleceğinizi oylayacaksınız. be bir vatdanşa olarak sadece karşı tarafdaniki grup söylyeyim. feto ve pkk.

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