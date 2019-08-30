0553 313 94 23

Haksız yere işten çıkartılanlar İBB önünde açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirakleri İSPARK, İSTAÇ, BELTUR, BELBİM, Medya A.Ş, İSFALT ve İSTGÜVEN şirketlerinde haksız yere işten çıkarılan bir grup işçi, belediye önünde beklemeye devam ediyor. Konu ile alakalı İBB'den de açıklama yapıldı.

30 Ağustos 2019 Cuma 14:11
Haksız yere işten çıkartılanlar İBB önünde açıklama yaptı

Eski İSTGÜVEN çalışanı Ahmet Haşim Zamur, iki gün önce beklemediği anda cep telefonuna gelen kısa mesajla işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelirken hiç kimseyi işten çıkarmayacağına dair söz verdiğini ifade eden Zamur, "Bana göre söz, namustur, senettir, onurdur, haysiyettir. Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu da aynı şekilde, 'Bir kişi bile işten çıkarılırsa gelsin yanıma beraber hesap soracağız' dedi. Bu sözler ne çabuk unutuldu ya da bu sözler neden böyle söylendi de yapılmadı? İSTGÜVEN Genel Müdürü Ahmet Can Buğday, bize bir ay önce mesaj attı; 'Rızkının peşinde, ekmeğinin peşinde olan herkes hiçbir şekilde işten çıkarılmayacak merak etmeyin.' Aradan bir ay geçti ne değişti?" diye konuştu.

Güvenlik görevlisi olduğunu, hep görevinin başında bulunduğunu, günde 9 saat ayakta durduğunu, emek verdiğini, bankamatik memuru olmadığını belirten Zamur, şöyle konuştu: "Ben bir ay sonra evleniyorum. Bu yüzden kredi çektim, bir sürü masraf yaptım. Kiraya çıkıyorum ve şu an işsizim. Hiç bilmiyorum ne yapacağım, nasıl ödeyeceğim bu kadar borcu. Davetiyem de hazır. Halkımızdan, büyüklerimizden destek istiyorum. Belediye başkanı lütfen verdiği sözü tutsun. Bu kadar işçiyi mağdur etmesin. Gerçekten ayıptır, günahtır, yazıktır."

Eski BELTUR çalışanı Hüseyin Kaya da belediyedeki birçok iştirak şirketinde çalışanların işten çıkarıldığını ve üç gündür belediyenin önünde beklediklerini söyledi.

Çalışma arkadaşlarının dün akşam titreyerek betonun önünde uyuduğunu ifade eden Kaya, "Neden? Burayı ekmek davasından dolayı terketmemek için üç gündür haklı bir şekilde buradan haykırıyoruz ama bir muhatap gelip 'kardeşim sizin sorununuz nedir, ben size bir yardımcı olayım' demedi. Hiçbir kimse derdimize çare olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaya, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB'de ilişiği kesilen işçilerle ilgili açıklama yaptı.

Ongun'un açıklamaları şöyle: "İBB'deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır. 2500 civarı yapılan toplam alımdan, Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:11
  1. İstanbul
  2. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
  3. eylem

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    206 çift daha Evlilik Okulu’ndan sertifika
    1. 206 çift daha Evlilik Okulu’ndan..
    2. Granada, İsmail Köybaşı'nı tanıttı
    3. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde K..
    4. Beşiktaş, Başakşehir ve Trabzonspor..
    5. Medipol Başakşehir, UEFA Avra Ligi’nde..
    6. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J..
    7. Edirne'de tefeci operasyonu: 2 gözaltı
    8. Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri..
    9. Dünyaca ünlü markalar Batman’da..
    10. Taşlıçayspor tekrar başlıyor
    11. Türkıye Karate Şampiyonası..
    12. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde C..
    13. Real Madrid’de forma giymişti!..
    14. Edirne'de tefeci operasyonu
    15. Karamürselbey Eğitim Merkezinde..
    16. Isparta’da 152 çocuk için sünnet..
    17. Çiğ sütten tereyağı nasıl yapılır?
    18. Bomba patladı! Fenerbahçe milli..
    19. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C..
    20. Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak