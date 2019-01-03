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İBB Beyaz Masa'dan korkutan açıklama! 'Can güvenliğiniz için...'

Yoğun kar yağışının beklendiği İstanbul'da İBB Beyaz Masa tarafından yapılan açıklamada, 'Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor' denildi.

03 Ocak 2019 Perşembe 14:13
İBB Beyaz Masa'dan korkutan açıklama! 'Can güvenliğiniz için...'

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı için uyarı üstüne uyarı geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa'dan'İstanbul'da kar beklentisi' başlığı ile yapılan açıklamada, "Can güvenliğiniz için kış lastiksiz yola çıkmayın! Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü aralıklarla kar yağışı bekleniyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Yağmurun gece saatlerinden itibaren Silivri ve Çatalca başta olmak üzere İstanbul'un batı bölgelerinde kar yağışına dönmesi ve sabaha karşı il genelinde etkili olması bekleniyor.

Ani kar yağışı, buzlanma ve tipi olaylarında kar lastiği kullanmayan araçların yolda kalma riski ile karşılaşacağı Ambulans, İtfaiye, Polis ve Toplu Taşıma Araçlarına engel olarak trafiğe olumsuz etki ederek afetlere müdahale sürelerini uzatacağı göz önüne alınarak kar lastiği kullanmayan araç sahiplerinin duruma karşı daha fazla dikkatli olması gerekmektedir.

Acil Müdahale ekiplerimizin İstanbul'un her noktasında önlem çalışmalarına büyük bir özveri ile devam ettiğini belirtmek ister, kar yağışı esnasında toplu taşıma araçlarının kullanılmasını tavsiye ederiz"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 14:13
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa
  2. İstanbul
  3. kritik uyarı
  4. kar lastiği uyarısı
  5. kar yağışı

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