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"İBB Beyaz Masa" mobil uygulaması yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en çok kullanılan mobil uygulamalarından "İBB Beyaz Masa" daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:03
"İBB Beyaz Masa" mobil uygulaması yenilendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin en çok kullanılan mobil uygulamalarından "İBB Beyaz Masa" daha etkin hizmet sunmak amacıyla yenilendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni versiyonda üyelik işlemi daha kısa sürede yapılabiliyor. Geçmiş tarihli başvuruların detayları da görülebiliyor.

İstanbulluların kullanımına sunulan yeni mobil "İBB Beyaz Masa" üzerinden alınan bilgi, görüş, öneri ve talepler anında işleme alınıyor. Vatandaşlar başvurularının tüm aşamaları hakkında kolayca bilgi sahibi olabiliyor. Yenilenen uygulama ile Beyaz Masa’ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, birkaç basit adımı takip ederek hızlı şekilde üyelik işlemi gerçekleştirebiliyor.

Hizmete 2014 yılında sunulan mobil "İBB Beyaz Masa" uygulaması, iOS ve Android mobil uygulama marketlerinden akıllı cihazlara ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor. Uygulama, bugüne kadar toplam 92 bin 610 vatandaş tarafından indirildi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:03
  1. İBB Beyaz Masa
  2. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
  3. uygulama

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