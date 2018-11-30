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İBB Başkanı Uysal'dan İDO açıklaması: Vatandaşı yarı yolda bırakmayız!

İDO'nun iç hat seferlerini durdurma kararından vazgeçerek seferleri sürdüreceğini açıklamasının ardındankonuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal "Benzer şey tekrar olursa biz Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 13:41
İBB Başkanı Uysal'dan İDO açıklaması: Vatandaşı yarı yolda bırakmayız!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, İDO'nun seferlere devam etme kararıyla ilgili olarak "Şirket tekrar bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Hazır halde bekliyoruz"

Uysal, İDO'nun seferlerini devam ettirme kararıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevapladı. Uysal, "Yapılan bir kamu hizmeti. İDO'dan açıklama gelince biz 'vatandaşımızı mağdur etmeyiz' demiştik. Gerekli hazırlığı yaptık. Feribotları iskelelerde hazır hale getirdik. Tabi bu arada şirketle görüşmeler yaptık. Şirket yetkilileri de bir değerlendirme yaptılar ve 'Biz bu kararımızdan geri dönüyoruz. Tekrar seferlerimiz devam edecek' dediler. Yakıt fiyatlarını gerekçe gösteriyorlardı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğunu düşünüyorum. Ben şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. Ama olaki benzer şey tekrar olursa büyükşehir belediyesi olarak vatandaşımızı yolda bırakmayız. Şirket bu tür aksaklıkları ortaya çıkarırsa gereğini yaparız. Şuanda da hazır halde bekliyoruz. İstanbullulara hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 13:41
  1. İstanbul
  2. ekonomi
  3. Mevlüt Uysal
  4. İDO

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